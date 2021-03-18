悚！15歲少女殺母再冰屍3個月 對外謊稱媽跟陌生人跑了

於中國大陸黑龍江哈爾濱市巴彥縣興隆二中就讀的15歲劉姓少女，去年12月與母親發生口角後，竟將母殺死並藏屍冷凍庫。案件直到近日才被警方破獲，目前正在進一步偵查中。

案發於去年12月3日的興隆鎮興樂村，劉女將親母殺害後，先淡定地用毛巾清理血跡，之後再用編織袋套住遺體運往冷凍庫存放，對他人則謊稱媽媽與陌生人出走了。

據劉姓村幹部指，屍體直到近日，少女的爺爺回到家中收拾東西時才被發現，繼而報案。經查，警方鎖定劉某某後，將其帶回警局連夜突審，劉某某最終交待殺害母親的全過程。

上述村幹部續稱，劉女就讀中三，全家均在外打工，其與弟弟在家平常由母親照料，而案發後，弟弟被村內的親屬接走照看，劉女則先是外出到了父親打工的地方，其後被警方控制。

興隆二中一位老師則透露，劉女不想上學，但其母希望她繼續上學，於是二人便產生了矛盾，又指劉女犯案後，是以母親失蹤報的案，而就在那時她便再也沒有回學校，直到近期警方來調查，校方才知道具體情況。據指，劉女已經歸案，學校也在配合調查。

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文章授權轉載自《香港01》