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國軍裝甲車擦撞山壁！馬祖5官兵送醫後最新狀況曝光

新冠病逝的女友 某天深夜微信竟發文：我快樂了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
馬姓女子已被上海市楊浦區警方依法刑事拘留。（取自上海公安局微信帳號）
馬姓女子已被上海市楊浦區警方依法刑事拘留。（取自上海公安局微信帳號）

上海一名孫姓男子相戀兩年的女友，去年在加拿大感染新冠肺炎不幸去世，這讓孫姓男悲痛不已。但一天深夜，孫姓男子無意間在微信朋友圈上看到，已經過世的女友竟發文稱：我快樂了！

這不是什麼新版生死戀的愛情故事，更非靈異傳奇，而是又一宗宅男遭網路詐騙事件。

根據上海市公安局微信號發布的消息，孫姓男子與馬姓女友是在網路上相識的，認識後兩人相戀了兩年。去年8月底馬姓女子突然告訴孫姓男子，自己因疫情被困在國外，沒有錢買機票回國。

馬姓女子隨後又稱自己感染了新冠肺炎，擔心女友安危的孫姓男子，包括人民幣5萬多的機票款在內，先後向馬姓女子轉帳人民幣10多萬元。

原以為很快就能和女友重聚，但隨後一名陌生人加了孫姓男子的微信，告訴他一個噩耗：馬姓女子已經在加拿大因新冠肺炎病逝了。

孫先生知道後痛不欲生，但在情緒逐漸平復後，又感覺事有蹊蹺。直到一天深夜，他竟在微信朋友圈看到已經「過世」女友發的圖文，炫耀自己以人民幣7萬多買到了一顆價值十幾萬的「鴿子血」（紅寶石），並稱「我快樂了」！

孫姓男子這才向警方報案。經上海市公安調查，很快就確認，馬姓女子根本沒有出國，更沒有感染新冠肺炎病死。而且馬姓女子早已經結婚，還有一個女兒。

目前馬姓女子已被上海市楊浦區警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。上海警方也提醒，婚戀交友需謹慎，凡涉及金錢轉帳更要提高警惕，一旦發現受騙要及時保存好相關證據，第一時間向公安機關報案。

馬姓女子去年8月以被困在加拿大為由，先後向孫姓男子詐騙得手人民幣10多萬元。（取自上海公安局微信帳號）
馬姓女子去年8月以被困在加拿大為由，先後向孫姓男子詐騙得手人民幣10多萬元。（取自上海公安局微信帳號）

新冠肺炎 上海 微信

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