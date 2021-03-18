大陸再傳本土疫情 西安1名核酸檢驗師確診

維持本土零確診多時的中國大陸，突然新增1例確診。陜西省衛健委網站18日通報，當日凌晨，西安市報告1例封閉隔離病區本土確診病例。確診者為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

通報稱，該病例本月3日核酸檢測陰性，4日進入封閉隔離病區，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。

11日，每周例行核酸檢測為陰性。截至16日，每日監測體溫均正常。17日8時35分，該名患者出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，核酸檢測結果可疑。

當日陝西省、西安市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果均為陽性。18日凌晨，經省市聯合專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。

陜西省衛健委表示，經專家組初步研判，該病例系在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。該醫院為收治新冠肺炎的定點醫院，現隔離治療和醫學觀察境外輸入確診病例8例、無症狀感染者5例。

隔離病區實行全封閉管理，同批次工作人員4日以來均在封閉隔離狀態下工作和生活，目前核酸檢測結果均為陰性，已全部落實隔離醫學觀察措施，對其工作、生活場所也已落實環境採樣、封閉隔離、消毒等防控措施。

此外，中新網18日報導，河南省鄭州市也報告1名非法入境人員被確診為無症狀感染者。該名男子2月24日從柬埔寨乘車到越南邊境，2月26日從廣西非法入境，3月5日租用當地車輛於3月6日抵達鄭州。

3月11日該名男子因涉案被管控，15日新冠核酸檢測為陰性、血清抗體雙陽性。17日該名男子核酸複檢呈陽性、抗體雙陽性，經專家組會診判定為新冠病毒無症狀感染者。