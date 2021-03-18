中國相隔32天再現本土確診 陝西檢驗師院內感染

中國陝西省衛健委今天通報當地出現1例2019冠狀病毒疾病的本土確診病例，患者是封閉隔離病區的檢驗師，在院內感染。中國上一例本土確診，是2月14日由河北省通報。

陝西省衛健委18日下午通報，當天凌晨，省會西安市報告1例封閉隔離病區的COVID-19本土確診病例。

通報指出，患者是西安市第八醫院封閉隔離病區的檢驗師，負責隔離病區內患者的病毒核酸採集、實驗室檢驗工作。

通報稱，患者3日和11日的病毒核酸檢測結果都呈陰性，4日進入封閉隔離病區後，也一直在隔離狀態下工作生活，未與外界接觸。

患者17日上午出現頭痛、發燒症狀，經胸部電腦斷層掃描發現肺部可見雲絮影像，當天進行2次核酸檢測，結果呈陽性，18日診斷為確診。

通報稱，這起病例是在封閉隔離院區內意外暴露造成的「偶發感染」。患者工作醫院為收治COVID-19患者的醫院，目前院內共有境外移入確診8例、無症狀感染者5例。

中國因為長時間未出現本土確診，官方此前已逐步放寬防疫措施，以及境外人士的入境隔離時間。