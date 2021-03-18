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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

港次劑疫苗將施打 專家：首劑若有副作用不可打

中央社 / 香港18日電

香港當局上月底為市民接種2019冠狀病毒疾病疫苗以來，出現了死亡及過敏等副作用個案，有專家說，如果接種首劑疫苗後出現副作用，就不能接種第2劑。

當局自上月26日起為市民施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，接著施打中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

按照規定，首劑和次劑最好相隔28天接種。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天向媒體說，如果市民在接種首劑疫苗後出現呼吸困難、紅斑、嘴唇紅腫等嚴重過敏反應，就不宜打第二針。

他說，第2劑主要是補充劑，對免疫系統的刺激可能較大，如果接種第一針已有嚴重副作用，第二針可能會出現更強烈的過敏反應。

當局為市民接種疫苗至今，有7宗死亡及不少過敏副作用，但本地醫學專家表示，7宗死亡事故與疫苗沒有直接因果關係，是病人本身病況引發。

在副作用方面，克爾來福的一般現象有疼痛、頭痛、疲乏、肌肉痛和噁心；復必泰的一般副作用是注射部位紅痛腫脹、疲倦、肌肉痛、噁心、寒顫和發燒。

另外，香港今天確診10宗2019冠狀病毒疾病，其中6宗為本地傳播，4宗為海外移入。本地至今累計有1萬1350宗確診案。

疫苗 香港 過敏反應 新冠肺炎 新冠疫苗

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