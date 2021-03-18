北京大興機場 今年來單日客流量首破10萬人次

隨著北京市復工、常態化防控措施的執行，大興機場、首都機場客流量持續攀升。今（18）日數據顯示，17日，大興機場完成旅客吞吐量達到10萬29人次，這是今年以來單日客流量首次突破10萬人次。

新京報報導，按照北京市疫情防控要求，自3月16日起，大陸境內低風險地區人員進返京，不再需要持抵京前七日內核酸檢測陰性證明，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序返京。

新政策執行首日，大興機場共計執行航班739架次，完成旅客吞吐量9.87萬人次，相較15日完成旅客吞吐量6.45萬人次，增長53.08%。

此外，大興機場固安城市航站樓、省際巴士保定線、滄州線、廊坊線、唐山線、固安城市航站樓線、固安南站客運班線和廊坊市出租車也於16日恢復運行。