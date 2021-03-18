九省通衢 武漢今年推174個交通項目

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「漢海5號」集裝箱船裝載著醫療用品、機械設備、茶葉等產品，從武漢新港陽邏港駛往上海洋山港。「漢海5號」是湖北省建造的大陸內河裝載量最大的江海直達集裝箱船。（新華社）
「漢海5號」集裝箱船裝載著醫療用品、機械設備、茶葉等產品，從武漢新港陽邏港駛往上海洋山港。「漢海5號」是湖北省建造的大陸內河裝載量最大的江海直達集裝箱船。（新華社）

素有「九省通衢」之稱的武漢，今年交通建設繼續發力。武漢市交通運輸行業打造「商貿物流中心」動員暨2021年度工作會17日舉行，會上披露，2021年該市計畫推進174個交通項目，力爭完成綜合交通投資466.3億元人民幣，加快構建國際性綜合交通樞紐城市。

中新社報導，今年武漢將繼續開闢國際交往新通道。包括開工建設武漢天河機場第三跑道，加快天河機場T2航站樓改造，新開通1至3條國際貨運航線，並根據國際疫情形勢逐步恢復洲際客運航線；支持中歐（武漢）班列年開行量達到400列，新開武漢—加里寧格勒—漢堡、鹿特丹以及武漢—米蘭國際貨運班列線路；發展江海聯運、水鐵聯運、水水直達、沿江捎帶多式聯運，實現港口貨物吞吐量增長10%以上。

武漢市交通運輸局局長徐斌說，該市計畫到2025年，基本形成「一城、兩圈、四樞紐、五支撐、五體系」的「12455」交通基本構架。一城，即建設聯貫長江經濟帶、聯接「一帶一路」、聯通世界的國際性綜合交通樞紐城市；兩圈，即加快形成「123出行交通圈」（武漢城市圈1小時通勤、長江中游城市群2小時通達、大陸主要城市3小時覆蓋的綜合交通網），加快融入「全球123快貨物流圈」（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）。

武漢 機場

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