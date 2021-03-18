擴大保護 北京琉璃河遺址 籌建考古公園

北京市文物局17日披露，「琉璃河遺址保護規劃（2020年-2035年）」經大陸國家文物局批覆正式發布，北京琉璃河遺址將新增274.1公頃環境控制區，並以西周燕國早期遺存及其背景環境為主體，建設一座考古遺址公園。

中新社報導，琉璃河遺址是北京城市發展的源頭，代表了北京3000餘年的歷史，也是西周時期分封制度和禮樂制度的證明。

位於北京市房山區琉璃河鎮西部的琉璃河遺址，於1940年代被首次發現，經過科學發掘，發現了西周古城、高等級墓葬、宮殿建築區、手工業作坊遺存等，出土了大量精美文物。其中，堇鼎是北京地區出土體量最大的青銅禮器，在克盉、克罍、伯矩鬲等青銅器刻有文字，為「史記」所載的西周分封制提供了最早的證據，出土的刻字甲骨為「夏商周斷代工程」提供了重要的測年材料。

文物專家認為，琉璃河遺址延伸了歷史軸線，增強歷史信度，豐富了歷史內涵，活化了歷史場景。1988年，琉璃河遺址被列入第三批大陸全國重點文物保護單位。

此次發布的琉璃河遺址保護規劃，用15個章節描繪了未來15年的保護、開發和利用細節。根據規劃，琉璃河遺址保護區的建設控制地帶範圍從7.1平方公里增至11.6平方公里，保護區劃包括保護範圍、建設控制地帶、環境控制區，總面積約1729.7公頃；在建設控制地帶西側新劃定環境控制區，總占地面積274.1公頃。