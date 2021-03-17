全球金融中心最新排名：上海保持第三，香港第四

最新的全球金融中心指數17日發布，上海今年繼續保持全球第三，並且和位居第二的倫敦得分進一步拉近，僅相差1分。

第一財經報導，英國倫敦Z/Yen集團與深圳綜合開發研究院聯合發布的第29期全球金融中心指數（GFCI 29）報告顯示，全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、香港、新加坡、北京、東京、深圳、法蘭克福和蘇黎世。

與上期全球金融中心排名相比，本期全球十大金融中心排名順序發生部分變化。其中，紐約排名保持全球第一，排名第二的倫敦評分下跌，與第三名上海僅差1分。香港上升1名至第四，比上海落後1分，新加坡位居第五。東京則從第四下降到第七。法蘭克福連升7級，再次進入全球前十。

深圳綜合開發研究院金融與現代產業研究所副所長余淩曲表示，上海作為大陸最大的金融中心，已經從國際金融中心的「趕超者」成為「領先者」。從最開始與香港、新加坡實力相差較遠，到成為亞洲競爭力最強的金融中心，並開始與紐約、倫敦看齊。

根據報告，中國大陸已有12個金融中心城市上榜，其中，上海、北京、深圳進入全球前十，北京、深圳排名均上升1名；廣州排名第22；成都和青島排名上升較快，分別位居全球第35和第42；杭州、天津、大連、西安、南京和武漢排名相對靠後，具有較大上升空間。

余凌曲表示，金融科技成為大陸金融中心重要的加分項目，一方面是因為微信、支付寶等金融科技的發展，透過支付，給互聯網提供很多金融服務，同時也推動電子商務在消費領域的發展。另一方面也是由於大陸重視金融科技的發展。