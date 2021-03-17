快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸今發布沙塵暴藍色預警 敦煌莫高窟遭磨蝕

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸中央氣象台繼續發布沙塵暴藍色預警，世界文化遺產敦煌莫高窟暫停對外開放。新浪網
大陸中央氣象台繼續發布沙塵暴藍色預警，世界文化遺產敦煌莫高窟暫停對外開放。新浪網

大陸北方部分地區出現沙塵暴。周一有14個省份、約1.2億人口受到影響，這也是近十年以來，遭遇強度最強的一次沙塵天氣過程。大陸中央氣象台今（17）日繼續發布沙塵暴藍色預警。

星島日報報導，據北京市生態環境監測中心數據，受沙塵回流影響，16日夜間，北京西南部地區PM10濃度驟增，部分監測站點達到重度汙染或嚴重汙染級別。

北京市海澱、豐台、石景山、門頭溝、房山五個區的空氣質量達到嚴重汙染水平，西城區為重度汙染。世界文化遺產敦煌莫高窟啟動強沙塵應急接待預案，暫停對外開放。恢復開放的時間將會根據天氣的情況另行通知。

莫高窟地處大漠戈壁，風沙災害是莫高窟保護面臨的主要環境問題之一，強沙塵天氣下，沙粒粉塵等會進入洞窟磨蝕文物。

大陸中央氣象台預計，至3月17日，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海東北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京南部、山東中西部、河南、安徽中北部、江蘇西北部、湖北中北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地局地有沙塵暴。

北京 沙塵暴

延伸閱讀

沙塵暴哪來？環時：外媒黑中 趙立堅：中國只是途經站

要出大事？北京罕見「藍太陽」專家回應

不顧新疆香港…強生輕放北京 鷹派恐失望

歐盟擬就新疆人權制裁 中國強硬回應：奉陪

相關新聞

陸今發布沙塵暴藍色預警 敦煌莫高窟遭磨蝕

大陸北方部分地區出現沙塵暴。周一有14個省份、約1.2億人口受到影響，這也是近十年以來，遭遇強度最強的一次沙塵天氣過程。...

護航醜聞惹禍？ 美媒：阿里收到通知 須賣出南華早報等媒體

因為旗下高層蔣凡外遇案遭微博「消音護航」，讓中國政府注意到阿里巴巴在媒體輿論日益增強的影響力。自從監管機構審查阿里巴巴，...

掌握話語權 騰訊、百度、字節跳動早就伸手傳媒

互聯網巨頭包括騰訊、百度、字節跳動，早就觸手伸向傳媒領域，建立龐大的媒體帝國，巨頭為何對媒體如此的癡迷？專家指出，因為獲...

沙塵暴哪來？環時：外媒黑中 趙立堅：中國只是途經站

中國北方近來沙塵暴肆虐，由於影響範圍擴大引起國際關注。對於國際媒體直指此次沙塵暴「源自中國」，中國外交部16日反駁，稱「...

要出大事？北京罕見「藍太陽」專家回應

中國北京自15日起遭遇今年以來範圍最大、10年來強度最強的沙塵天氣，雖然能見度極差，但近日有不少民眾分享「藍太陽」高掛天...

疫苗外交 中國捐30萬劑給聯合國維和人員

新冠肺炎肆虐全球之際，北京當局拓展疫苗外交成績斐然，最新出擊是送30萬劑給聯合國維和部隊使用。中國常駐聯合國代表張軍15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。