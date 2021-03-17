陸今發布沙塵暴藍色預警 敦煌莫高窟遭磨蝕

大陸北方部分地區出現沙塵暴。周一有14個省份、約1.2億人口受到影響，這也是近十年以來，遭遇強度最強的一次沙塵天氣過程。大陸中央氣象台今（17）日繼續發布沙塵暴藍色預警。

星島日報報導，據北京市生態環境監測中心數據，受沙塵回流影響，16日夜間，北京西南部地區PM10濃度驟增，部分監測站點達到重度汙染或嚴重汙染級別。

北京市海澱、豐台、石景山、門頭溝、房山五個區的空氣質量達到嚴重汙染水平，西城區為重度汙染。世界文化遺產敦煌莫高窟啟動強沙塵應急接待預案，暫停對外開放。恢復開放的時間將會根據天氣的情況另行通知。

莫高窟地處大漠戈壁，風沙災害是莫高窟保護面臨的主要環境問題之一，強沙塵天氣下，沙粒粉塵等會進入洞窟磨蝕文物。

大陸中央氣象台預計，至3月17日，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海東北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京南部、山東中西部、河南、安徽中北部、江蘇西北部、湖北中北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地局地有沙塵暴。