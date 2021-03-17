笨賊偷竊原地沉迷玩貓太久 犯案面貌全都錄遭逮

近日，大陸江蘇省丹陽市一名偷盜慣犯在刑滿釋放後不久，仍不思悔改，再次作案。但是該名男子在作案後並未即時逃離現場，而是被旁邊的貓吸引，開始在現場「擼貓」，被監視器拍下了清晰的體貌特徵，為警方破案提供了關鍵的證據。

2月25日上午，丹陽市警方接報指，一間位於全福路的餐飲店玻璃門被砸，店內一張價值1000元人民幣的購物卡及一部手提電話被盜走。警方即時趕赴現場後發現，餐飲店的玻璃門把手被損毀，U型鎖掉在地面，並判斷疑犯應是通過暴力手段，將店門砸開後，潛入店內實施盜竊。

通過翻看店內監視器，警方發現2月24日深夜，一名男子來到餐飲店前，見四周無人，便用雙手破壞門把手，進入店內後，打開手機閃光燈盜竊財物。男子得手後並未即時離開現場，而是被現場的貓吸引，開始逗貓。警方表示，正因男子停留的時間長，才被監視器拍下了清晰的體貌特徵，為拘捕留下了關鍵證據。

2月25日下午3時，警方循線追蹤，最終在當地一間洗浴中心將疑犯拘捕。疑犯被警方拘捕時還驚訝地表示，「你們抓我也抓得太快了」。

警方在當地一間洗浴中心將男子拘捕。 （現代快報）

經調查，疑犯姓林，是四川南充人，此前曾因盜竊罪獲刑，今年一月份剛刑滿釋放。目前，林某因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

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文章授權轉載自《香港01》