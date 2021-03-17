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湖北赤壁長江公路大橋合龍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
湖北赤壁長江公路大橋合龍。（中新社）
湖北赤壁長江公路大橋合龍。（中新社）

隨著最後一節鋼梁吊裝到位，由湖北交投集團投資建設，中鐵大橋院設計、中鐵大橋局施工的湖北赤壁長江公路大橋16日成功合龍，該橋係世界跨度最大的鋼混結合梁斜拉橋。

中新社報導，赤壁長江公路大橋起於洪湖市烏林鎮水府村，止於赤壁市赤壁鎮普安村，全長11.2公里，其中長江大橋全長3.35公里，主橋全長1380公尺。全線採用雙向六車道高速公路標準建設，設計速度每小時100公里。

赤壁長江公路大橋採用主跨720公尺雙塔對稱結合梁斜拉橋方案。大橋主塔採用「H」形設計，北主塔高217.33公尺，南主塔高223公尺。項目創新設計方式、工藝工法，攻克了大體積承台混凝土澆築、超高主塔混凝土一次性垂直傳輸、大跨徑720公尺鋼混結合梁索力和成橋線型控制等多項世界難題。　　

大橋建成後，將成為武漢城市圈環線高速公路及隨岳、滬渝、漢洪監、京港澳、杭瑞等高速路的重要節點，使洪湖、赤壁兩地交通與全國交通網無縫對接。同時，赤壁長江公路大橋將與嘉魚長江公路大橋共同形成鄂南與江漢平原雙通道過江交通格局，對拉動區域經濟社會發展具有重要意義。

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