沙塵暴之後 北京今再受沙塵回流影響
北京15日出現近10年來最大的一次沙塵暴，16日晚間再受沙塵回流影響，PM10濃度增高明顯，據大陸的中央氣象台消息，今晚6時陸續發布沙塵藍色警報。
人民日報報導，大陸的中央氣象台指出，今日晚間8時至明晚間8時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海東北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京南部、山東中西部、河南、安徽中北部、江蘇西北部、湖北中北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地局地有沙塵暴。
生態環境監測中心獲悉，受沙塵回流影響，北京西南部地區PM10濃度驟增，部分網站達到重度-嚴重污染級別。截至今日晚間6時，海淀、豐台、石景山、門頭溝、房山五區空氣品質已達到嚴重污染；西城區為重度污染，東城、大興為中度污染，朝陽、昌平為輕度污染。
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