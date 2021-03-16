沙塵暴之後 北京今再受沙塵回流影響

近日，大陸寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅，影片一經發布就收穫逾4500萬的觀看量。有不少網友還評論指，「長大了絕對是個大美女。」 據了解，女孩名叫鐵嘉欣，今年7歲，是馬建鄉大坪小學一年級的學生，因學習認真、成績優異，而受到老師的關注。

2021-03-16 15:01