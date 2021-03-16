影／絕命影片曝光！男伸無影腳 女子墜樓亡

重慶一對男女近日站在遮雨棚上，和窗內的一對男女發生爭執，窗外女子疑似不慎失足滑落，向後倒下當場死亡。

根據陸媒報導，一名網拍下2對男女的爭吵過程，站在室內的男女不斷試圖要拉對方進屋內，但站在遮雨棚的女子不斷向後退，大動作指著窗內男女叫罵。窗外男子一度被拉得身體傾斜，當他左腳抬起時，窗外女子突然重心不穩，向後摔下樓。目擊者表示，墜樓女子當場死亡，而當地街道辦事處工作人員指出，並不清楚4人吵架的原因，已交由警方調查。

影片曝光後，引發網友討論，認為「窗外男的腳碰到女孩，才掉下去」、「感覺有用腳踢了一下」，但也有人說只是拍攝角度產生的錯覺。