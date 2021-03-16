快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官方繼續發布沙塵暴預警 沙塵主體已離開北京

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸沙塵天氣預報圖(3月16日8時-17日8時)。圖／取自大陸中央氣象台
大陸沙塵天氣預報圖(3月16日8時-17日8時)。圖／取自大陸中央氣象台

大陸中央氣象台16日6時繼續發布沙塵暴藍色預警，預計16日8時至17日8時，新疆南疆盆地和東部、甘肅、寧夏、山西、河北中南部、北京中南部、山東、河南等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆南疆盆地等地的部分地區有沙塵暴。

另據北京市生態環境監測中心官方微博16日通報，15日夜間，北京市仍受高壓前部影響，持續偏北風，上游粗顆粒物濃度逐漸減小，全市PM10濃度均值由20時的923微克/立方米(6級嚴重汙染級別)逐漸下降，16日5時恢復至2級良水準，7時PM10濃度均值107微克/立方米。

根據通報，當前沙塵主體已移至河北南部、山西、山東、河南、安徽北部等地，主要影響地區PM10濃度以6級嚴重汙染級別為主。

氣象部門表示，目前北京市大部分地區風力已減弱，北京市氣象台16日6時35分解除大風藍色預警信號。目前沙塵區已經移出北京市，能見度明顯好轉，氣象台16日6時50分解除沙塵暴黃色預警信號。

此外，受冷空氣影響，16日8時至17日8時，黃淮江淮、江南北部等地氣溫下降4～6℃，部分地區達8℃；東北地區、西北地方北部、黃淮東部、江淮東部等地有4～6級風。

北京 沙塵暴 新疆

延伸閱讀

各地晴時多雲 北部、竹苗16日空氣品質亮紅燈

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

結婚好日子 新人最愛周一、周四最少

美中高層會談為何選安克拉治？ 中官媒分析4原因

相關新聞

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

「今天工作要努力，『黃天』不負苦心人...？」中國北京在今天15日清晨，出現沙塵暴導致的漫天黃沙，有如末日廢土的誇張景象立刻成為中國輿論熱議焦點。中國氣象局在早上也發布了「近十年來最強沙塵暴」的天氣警報，但同步已經出門上班上課的北京市民，除了戴上口罩的防疫標準配備應付之外，似乎也只能無奈感慨「吸霾吃土」的北京日常。但為何近年來已經減弱的沙塵暴現象，又在北京增強捲土重來？圖為15日上午北京各地籠罩在沙塵暴天氣之中。

十年最強 沙塵暴襲北京

中國大陸北方昨天出現近十年以來最強的一次沙塵暴天氣，北京大部分的地區能見度小於一公里，傍晚風力減弱後，能見度才轉好。受沙...

陸官方繼續發布沙塵暴預警 沙塵主體已離開北京

大陸中央氣象台16日6時繼續發布沙塵暴藍色預警，預計16日8時至17日8時，新疆南疆盆地和東部、甘肅、寧夏、山西、河北中...

深圳首場招聘會 逾1400職缺

2021年深圳人才集團預約式首場招聘會15日在羅湖區寶安北路人才大市場舉行。共58家單位提供370個職位和1400多個就...

被拘37天 許志永女友李翹楚被臨沂檢方批捕

港媒報導，中國法律學者許志永女友、同樣投入公民運動的李翹楚，日前已被山東省臨沂市人民檢察院批准逮捕。李翹楚在2月上旬農曆...

龍抬頭遇上1314 結婚登記翻倍 帶板凳徹夜排隊

2021年3月14日被不少新人認為是結婚登記的「好日子」，象徵「一生一世」，但今年的3月14日逢周日，多地因應新人要求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。