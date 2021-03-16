陸官方繼續發布沙塵暴預警 沙塵主體已離開北京

大陸中央氣象台16日6時繼續發布沙塵暴藍色預警，預計16日8時至17日8時，新疆南疆盆地和東部、甘肅、寧夏、山西、河北中南部、北京中南部、山東、河南等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆南疆盆地等地的部分地區有沙塵暴。

另據北京市生態環境監測中心官方微博16日通報，15日夜間，北京市仍受高壓前部影響，持續偏北風，上游粗顆粒物濃度逐漸減小，全市PM10濃度均值由20時的923微克/立方米(6級嚴重汙染級別)逐漸下降，16日5時恢復至2級良水準，7時PM10濃度均值107微克/立方米。

根據通報，當前沙塵主體已移至河北南部、山西、山東、河南、安徽北部等地，主要影響地區PM10濃度以6級嚴重汙染級別為主。

氣象部門表示，目前北京市大部分地區風力已減弱，北京市氣象台16日6時35分解除大風藍色預警信號。目前沙塵區已經移出北京市，能見度明顯好轉，氣象台16日6時50分解除沙塵暴黃色預警信號。

此外，受冷空氣影響，16日8時至17日8時，黃淮江淮、江南北部等地氣溫下降4～6℃，部分地區達8℃；東北地區、西北地方北部、黃淮東部、江淮東部等地有4～6級風。