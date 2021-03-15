中國放寬娛樂場所人數限制 暫緩批准涉境外演出

中國文旅部今天公告，解除疫情低風險地區演出、上網服務與娛樂場所接待人數比例統一限制，由地方政府根據當地疫情防控自行掌握，但仍暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動。

中國文化和旅遊部官網公告顯示，疫情低風險地區，對劇院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制，由各省（區、市）黨委、政府根據當地疫情防控形勢自行掌握。

公告也提到，如舉辦大型營業性演出活動，要與公安等部門加強溝通協調，根據當地疫情防控要求，適當控制人數規模。

此外，公告表示，仍暫緩新批准涉外、涉港澳台營業性演出活動，但演員與工作人員已在境內的除外。

對於所在區域發生本土疫情的，公告則建議根據具體情況嚴格控制或暫停演出活動。

中國多地近日放寬防疫措施。廣東深圳原對入境者實施14＋7天的隔離，近日依國務院一份緊急通知，隔離天數調降為14天；東莞也有相應安排。江蘇昆山也作出類似調整。

中國全國兩會上週落幕後，官方宣布，國內低風險地區人員16日起憑健康碼「綠碼」即可進返北京，不再需持前7天內核酸陰性證明，抵京後也不需再實行14天健康監測與核酸檢測。