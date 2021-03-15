陸體操學校5童遭熱水淋身 施暴者未成年不需負刑責

位於河北石家莊市的河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心，去年9月傳出有5名10歲的體操隊員，集體遭兩名15歲隊員暴力對待，包括用熱水淋全身、用打火機燒屁股、用煙頭「辣」身體等。

5人全身均有不同程度燙傷、燒傷，其中2人聽力受損嚴重。受害者家長日前透露，除了2名施暴少年被退學外，受害者均沒有獲相應補償，校方以「財政無法支出」為由，一直迴避學校的監管責任。

受害者小凱憶述，去年9月24日，學校主教練帶領15歲年齡組隊員外出比賽，平日負責照顧他們5人的王教練一同隨隊，住在他們隔壁宿舍的15歲少年劉昊和王杰則因故被留在中心。

事實上，早在2019年夏天，劉昊和王杰就經常對他們拳打腳踢，「有時候嫌我們衛生沒打掃好，有時候沒有原因就實施傷害」，但5人因為害怕一直不敢聲張。結果，劉昊和王杰就趁教練帶隊外出變本加厲，向5人展開瘋狂施暴。

據受害者交代，他們除了被施暴者用熱水淋全身、用打火機燒屁股、用煙頭「辣」身體外，更被劉昊和王杰用棍打頭部、眼睛，勒胸致暈倒，用膠袋套頭，以及朝鼻腔灌蛋液、沐浴露、洗衣液等。施暴一直持續4、5天，期間沒有任何老師發現，劉昊和王杰更要求受害者對外宣稱是5人矛盾相互打架，以此欺騙家長和教練，若不聽話就要再次挨打。

學校採用全封閉式訓練管理模式，每月底或月初才能入校探望孩子。小凱母親喬啟珍憶述，當時幾位受害者家長發現孩子身上滿布傷疤，幾經追問下，5人才肯吐露實情，並立即入院檢查。

經醫生診斷，受害5人的臉部、前胸、後背、頸部、屁股等均有不同程度燙傷燒傷，身上出現淤青及煙頭燒過留下的疤痕；耳朵內有淤血，聽力均受到不同程度影響，其中2人聽力受損嚴重，留院治療7天。據門診病歷顯示，患者創面壞死組織明顯脫落，創面基底逐漸轉紅，初步診斷身體體表<10%燒傷。

喬啟珍表示，當時王杰的父親懇求他們不要追究刑事責任並願意賠償；考慮對方尚未成年，最終雙方達成諒解協議，王杰需向受害者賠償共45萬（人民幣，下同），但對方總共只賠償6.5萬元，並稱無力賠付剩下款項。而劉昊家長的全程漠然，令受害者家長最終選擇報警。

按照治安管理處罰法有關責任年齡的規定，已滿14周歲不滿16周歲，只有在故意傷害致人重傷或死亡的情況下才負刑事責任。由於受害者接受傷情鑑定時，距離受傷已相隔十幾天，且經治療後傷口已癒合，最終被鑑定為輕微傷。最終，警方定下「行政拘留不執行」，並要求家長循民事訴訟途徑追究施暴者責任。

喬啟珍透露，帶隊離校的教練當時曾委託劉昊和王杰幫忙照顧5人，在他們持續施暴的幾天中，只有一名帶女子隊的教練發現2名受害者有燙傷，但以為是相互打鬧造成，當時只作簡單處理，其他受害者依舊正常參加訓練。劉、王的施暴行為，直到9月29日教練歸隊後才停止。

據家長提供的一份錄音顯示，該校一名李姓主任曾表示，學校一直沒有逃避責任，希望在不違規情況下，通過正常渠道讓受害者得到更大經濟補償，卻要求有判決、仲裁、調解等書面文件，才能獲省財政資金支出賠償。李主任上周五（12日）以學校正在協商解決，並涉及到未成年人為由，未有作出回應。

在劉昊、王杰被退學後，4名受害者重新返回學校訓練，而小凱因情緒波動較大，喬啟珍最終讓他退學。近半年以來，5位受害者的家長四處奔走，一邊與施暴者家長打官司，一邊向校方協商賠償，目前進展均不順利。

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文章授權轉載自《香港01》