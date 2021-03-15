陸大學生拾獲iPad寫中英文失物認領公告 慘遭網暴指責崇洋媚外

路不拾遺是美德，然而四川成都市電子科技大學一名男學生，近日卻因拾獲iPad後寫了一則中英文雙語失物認領，而引起「崇洋媚外」的輿論風波，甚至認為他是女生，此舉只想結識該校的外國留學生。

上周五（12日），名為「阿西西的聖弗朗西斯」的事主發文稱，上周四（11日）在校內自習室撿獲一部iPad和Apple Pencil，由於iPad為英文系統，且沒有QQ、微信等中國人常用App，反而有YouTube和Economist等App，因此推斷失主可能是經管學院的外國留學生。

事主於是用中英雙語寫了一則失物認領，並在撿獲iPad的座位留下自己的聯絡方式。考慮到留學生可能看不到校內論壇的失物認領板，他之後在多個平台轉發，並在幾個小時後成功聯繫上失主。

原本找失主一事已完滿結束，但他沒想到所有的噩夢從此開始。不少校園論壇的用戶認為事主是「崇洋媚外」，甚至有人加他作QQ好友再私信謾罵，又誤認為他是女生，失物認領只是「女生為了認識留學生飢不擇食」。

事後，事主發文解釋稱，自己以中英雙語寫了一則失物認領，並非對「外國人的特殊照顧」、「多管閒事」，並補充道iPad對學生而言是一筆不小的財產，「希望舉手之勞可以改變這個世界一點點」。

他建議，學校應該加強對論壇的管理，比如對發帖的審核，有必要封停違規賬號，並指目前論壇都充斥着種族歧視，性別歧視，以及各種攻擊性言論，沖天的怨氣，直言「今天受害者是我，但我不希望明天會有新的受害者」。

不過，不少論壇用戶仍將事主的舉動稱為「舔狗行為」，並猜測他是為了展示自己的英語，並趁機結交外國朋友。有人認為大家的憤怒情緒並非來自於「種族歧視」，而是覺得事主的態度「太熱情以至於有點卑微」，甚至有人直指事主展示出「某些中國人的劣根性」。

當爭議持續發酵後，有人質疑事主兩度發文且批評論壇風氣的言論，有煽動輿論攻擊學校論壇之嫌，並指出他曾經刪除論壇站長評論，且「拒絕加好友」。對此事主發文稱，他理解並支持學校論壇的正常運行，論壇上某些言論有失偏頗並不代表論壇本身有問題。同時，他否認自己曾刪除站長評論和「拒絕加好友」，希望發表「不當言論」的用戶停止發言，寬以待人，不要進行人身攻擊。

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文章授權轉載自《香港01》