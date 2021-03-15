大陸北方12省市出現大範圍沙塵暴 近10年最廣

大陸中央氣象台上午發布「沙塵暴預警升級：北方12省市出現大範圍黃沙」消息指出，昨日至今晨，受冷空氣影響，新疆南疆盆地西部、甘肅中西部、內蒙古及山西北部、河北北部、北京等地出現揚沙或浮塵，部分地區出現沙塵暴。

大陸中央氣象台今晨將沙塵暴預警升級至黃色預警：預計今天白天到夜間，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省市將出現明顯的沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。

發布稱，這也是近10年大陸遭遇強度最強的一次沙塵天氣過程，沙塵暴範圍也是近10年最廣。

除了沙塵的影響，冷空氣還給大陸北方帶來顯著的大風降溫。據監測，昨日到今晨，新疆北部、甘肅中西部、內蒙古大部、華北北部及東北地區西部等地出現6到8級陣風，新疆東部、內蒙古中東部部分地區10到11級。今晨，青海東部、甘肅東部、內蒙古等地部分地區降溫6到10℃，局地降溫超過12℃。

預計受冷空氣影響，未來兩天，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、東北地區、華北、黃淮江淮、江南北部等地氣溫下降4到8℃，部分地區達10到12℃，內蒙古東部、黑龍江北部局地可超過14℃；內蒙古、東北地區、西北地區北部、華北東部、黃淮東部、江淮東部等地有4到7級風，上述部分地區陣風8到10級，內蒙古東北部局地陣風10到12級。

預計今天白天到夜間，內蒙古東北部、黑龍江西北部、新疆北疆北部和伊犁河谷等地部分地區有中到大雪，局地暴雪；江淮南部、江漢東部、江南北部等地部分地區有大雨，局地暴雨。

大陸氣象專家提醒，本次冷空氣過程影響廣泛，大風降溫沙塵雨雪天氣一個都不少，建議公眾外出時要注意做好相應的防禦，沙塵天氣時空氣質量差，能見度低，外出要注意安全防護。