聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界最大折射光學望遠鏡 落地拉薩

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸西藏自治區科學技術廳13日披露，由中國科學院國家天文台牽頭、西藏自然科學博物館等單位參加聯合申報的「高海拔地區科研及科普雙重功能一米級光學天文望遠鏡建設」項目日前正式啟動，這意味著世界上口徑最大的折射式光學望遠鏡將落地拉薩。

新華社報導，西藏科學技術廳副廳長王俊傑表示，該一米級光學天文望遠鏡將由中國科學家自主研發建造，建成後，憑藉西藏海拔高、觀測條件好的特點，可以進行變星、雙星等天體的較差測光，近地小行星及空間目標監測等多項科研觀測。

在服務於天文和空間科學觀測任務之外，該項目也將服務於民眾的科普需求。據王俊傑表示，米級天文望遠鏡系統配套有太陽科普望遠鏡觀測系統、在線直播系統、米級望遠鏡和太陽望遠鏡的遠程演示教學及攝影系統等，屆時可開展白天和夜晚的天文科普活動。

下一步西藏還將建設首個自治區（省）級天文館，該一米級光學望遠鏡將會安裝在天文館上面，進一步完善西藏科普資源。西藏天文館有望於今年內開工建設，建成後將成為世界上海拔最高的天文館。

西藏 天文館 自治區

延伸閱讀

貝加爾湖湖底看宇宙 俄啟用大型水底太空望遠鏡

范雲：參加西藏抗暴紀念 遭到中國五毛群起騷擾

西藏抗暴62週年 藏人齊聚自由廣場點燈祈福

大樹槍擊案後高市啟動掃黑、肅槍 黃明昭下令全力掃蕩

相關新聞

河南毒妻給夫「戴綠帽」 再聯手殺情夫一家四口

河南鶴壁市李姓女子出軌被丈夫劉男發現，劉男一怒之下欲殺「情夫」洩恨，李女非但沒有勸阻，反而一同作案。結果「情夫」連同妻子...

李雲迪弟子、李元玲半夜尋短 秀脖子「紅痕」

中國著名鋼琴家李雲迪的女徒弟、31歲的美女鋼琴家李元玲傳深夜自殺，但「電線太細而沒有成功」。李元玲事後曬出了自己的自殺圖...

長髮代筆 大叔街頭秀「髮書」

56歲的梅傲雪在山東濟南的老街向民眾展示自創的「髮書」絕技。梅傲雪以蓄了20年的長髮代筆，蘸取墨汁書寫篆體，吸引眾人駐足...

世界最大折射光學望遠鏡 落地拉薩

大陸西藏自治區科學技術廳13日披露，由中國科學院國家天文台牽頭、西藏自然科學博物館等單位參加聯合申報的「高海拔地區科研及...

兩岸微流行／微博大數據 鄉民年追4劇

新浪微博近日發布去年度用戶發展報告顯示，微博用戶群體繼續呈現年輕化趨勢，其中「九○後」和「○○後」的占比接近百分之八十，...

房、車、彩禮…扛不動「大山」 中國去年結婚登記降12.2%

2020年民政統計數據日前出爐，全中國結婚登記人數813.1萬對，同比下降12.2%。記者對比近年來的婚姻登記數據發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。