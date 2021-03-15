世界最大折射光學望遠鏡 落地拉薩

大陸西藏自治區科學技術廳13日披露，由中國科學院國家天文台牽頭、西藏自然科學博物館等單位參加聯合申報的「高海拔地區科研及科普雙重功能一米級光學天文望遠鏡建設」項目日前正式啟動，這意味著世界上口徑最大的折射式光學望遠鏡將落地拉薩。

新華社報導，西藏科學技術廳副廳長王俊傑表示，該一米級光學天文望遠鏡將由中國科學家自主研發建造，建成後，憑藉西藏海拔高、觀測條件好的特點，可以進行變星、雙星等天體的較差測光，近地小行星及空間目標監測等多項科研觀測。

在服務於天文和空間科學觀測任務之外，該項目也將服務於民眾的科普需求。據王俊傑表示，米級天文望遠鏡系統配套有太陽科普望遠鏡觀測系統、在線直播系統、米級望遠鏡和太陽望遠鏡的遠程演示教學及攝影系統等，屆時可開展白天和夜晚的天文科普活動。

下一步西藏還將建設首個自治區（省）級天文館，該一米級光學望遠鏡將會安裝在天文館上面，進一步完善西藏科普資源。西藏天文館有望於今年內開工建設，建成後將成為世界上海拔最高的天文館。