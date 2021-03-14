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背後傳來怪聲！女老師3秒驚覺異狀 1動作救下全校202人

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸廣西一名小學女教師盧金條，近日在教室聽到背後突然傳來「轟隆隆」的聲響，她驚覺異狀後，立刻發出警報，沒想到救下全校202名師生。 圖翻攝自《中國之聲》
大陸廣西一名小學女教師盧金條，近日在教室聽到背後突然傳來「轟隆隆」的聲響，她驚覺異狀後，立刻發出警報，沒想到救下全校202名師生。 圖翻攝自《中國之聲》

在危機時刻當機立斷，竟拯救202條性命。大陸廣西一名小學女教師盧金條，近日在教室聽到背後突然傳來「轟隆隆」的聲響，她驚覺異狀後，立刻發出警報，讓全校202名師生以短短50秒的時間迅速疏散，也就這樣幸運的躲過巨石崩塌

根據《中國之聲》報導，事發於4日上午8點，當時盧金條帶著學生們在晨讀，聽到一陣轟隆隆的聲音從窗外傳來，持續了3秒左右，她不再猶豫，立刻讓班上25名孩子往外跑，下一秒一顆巨大的石頭直接砸進教室，後排課桌椅被撞飛，書包散落一地。

盧金條隨後也沒閒著，立刻跑回辦公室，拿出之前準備好的自製應急「搖鈴」，向全校發出警報，202名師生以短短50秒的時間立刻疏散至空曠的地方，所幸沒有人受傷。

盧金條被外界封為英雄，不過回憶起當天，她坦言當下很害怕，「但孩子比我更害怕，危急時刻，他們需要我」。她也說，當下因為聲音很像地震或爆炸，實在不對勁，因此才做出這樣的判斷。據了解，其實學校之前也有組織師生進行安全教育跟應急演練，也幸虧所有人當時都有好好配合，才沒有釀成無法挽回的傷害。

落石砸穿教室。 圖翻攝自《中國之聲》
落石砸穿教室。 圖翻攝自《中國之聲》

崩塌

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