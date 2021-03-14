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兩岸婚姻家庭 榕台同種「愛情林」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
活動現場播放高雄、馬祖的植樹視訊。中新社
活動現場播放高雄、馬祖的植樹視訊。中新社

10對兩岸婚姻家庭，12日在福建省福州市馬尾區亭江鎮白眉村，一起種下代表兩岸同胞美好心願的「愛情林」。

中新社報導，「愛在馬尾，情牽兩岸」兩岸愛情林公益植樹節活動當天舉行，活動由福建省婚慶行業協會、台灣中華婚慶文創產業聯合會、馬祖山隴社區發展協會、台灣婚俗文化發展協會等共同主辦。

活動也聯動高雄、馬祖共同參與，在現場視訊連線中，在高雄、馬祖，兩岸婚姻家庭同步一起種下「兩岸愛情林」。

高雄分會場的兩岸婚姻家庭代表雷清立、蘇慕貞表示，期待共同種下的「兩岸愛情林」能夠早日開花、綻放成果，「也希望能早日到美麗的馬尾看一看『兩岸愛情林』。」

來自馬祖的馮念祖與福州籍女友林佳即將步入婚姻殿堂，在馬尾他們一起種下一棵紫薇樹苗。

福建省婚慶行業協會會長林德斌表示，「兩岸愛情林」展現了兩岸民眾情深意切的同胞之情，是兩岸同胞心靈契合的美好見證。

兩岸家庭共同攜手種植「愛情林」。中新社
兩岸家庭共同攜手種植「愛情林」。中新社
兩岸家庭共同攜手種植「愛情林」。中新社
兩岸家庭共同攜手種植「愛情林」。中新社

愛情 婚姻 馬祖

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