聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸婚姻家庭 榕台同種「愛情林」
10對兩岸婚姻家庭，12日在福建省福州市馬尾區亭江鎮白眉村，一起種下代表兩岸同胞美好心願的「愛情林」。
中新社報導，「愛在馬尾，情牽兩岸」兩岸愛情林公益植樹節活動當天舉行，活動由福建省婚慶行業協會、台灣中華婚慶文創產業聯合會、馬祖山隴社區發展協會、台灣婚俗文化發展協會等共同主辦。
活動也聯動高雄、馬祖共同參與，在現場視訊連線中，在高雄、馬祖，兩岸婚姻家庭同步一起種下「兩岸愛情林」。
高雄分會場的兩岸婚姻家庭代表雷清立、蘇慕貞表示，期待共同種下的「兩岸愛情林」能夠早日開花、綻放成果，「也希望能早日到美麗的馬尾看一看『兩岸愛情林』。」
來自馬祖的馮念祖與福州籍女友林佳即將步入婚姻殿堂，在馬尾他們一起種下一棵紫薇樹苗。
福建省婚慶行業協會會長林德斌表示，「兩岸愛情林」展現了兩岸民眾情深意切的同胞之情，是兩岸同胞心靈契合的美好見證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言