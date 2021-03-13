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男童半夜哭醒「有沒有人摟我睡」 單親爸回家看監視器淚崩揭心酸原因

香港01 / 朱利安／報導
父親上傳影片，看到其5歲兒子半夜哭醒，問道「有沒有人摟我睡覺？」，畫面令人心酸。（微博影片截圖）
父親上傳影片，看到其5歲兒子半夜哭醒，問道「有沒有人摟我睡覺？」，畫面令人心酸。（微博影片截圖）

在單親家庭中，父母其中一方不但要賺錢養家，又要獨力照顧小朋友，往往非常吃力。最近江蘇省徐州1名單親爸分享影片，指當他早前深夜回家時，其5歲兒子突然衝出睡房撲進他懷裏，他好奇之下翻看家中監視器片段，才得知兒子曾半夜哭醒，但張眼不見仍在值夜班的父親，忍不住哭着問：「有沒有人摟我睡覺？」，看得他非常痛心，表示會盡自己努力，帶給孩子幸福。

據陸媒報道，該名30歲韓姓父親為江蘇省徐州人，與前妻在兒子年僅1歲半時離婚，自此他獨力撫養孩子，坦言日子過得很辛苦，要一邊打工賺錢，一邊抽時間照顧兒子，間中也有力不從心的時候。他透露自己有1輛雲梯車，從事高空搬運的工作，本想着作為自僱人士可更自由分配時間，未料卻經常早出晚歸，甚至沒有時間照顧兒子。

他續指，近期都是靠朋友幫忙接兒子放學、煮晚飯，照顧到晚上6至7時，便帶兒子回家；幸好兒子非常聽話，每天都自己洗澡和上床睡覺，「孩子經常說，爸爸你去幹活吧，我一個人在家能行，早點回來」，懂事得令人心疼。

為了時刻觀察兒子獨自在家的情況，父親在睡房安裝攝影鏡頭，直至3月6日淩晨1時多，剛加班回家的他一打開家門，穿着睡衣的兒子立即跑出睡房，並緊緊抱着他大哭。他在哄兒子入睡後，即翻看片段以得知自己不在家時發生什麼事，才知道兒子原來在睡覺時哭醒，眼見房內空無一人便繼續睡，但其後愈哭愈傷心，更問「有沒有人摟我睡覺？」。

父親後來將影片分享至網上，帖文中心酸寫道：「生活不該這樣，放你1個人在家也是無可奈何。」影片隨即引來大批網友觀看，不少人看後直言「心都碎了」，甚至留言稱「我家也是新沂的，在家帶娃，我可以幫你看一下」，希望能略盡綿力幫忙。

影片在網上引來極大迴響和關注，父親事後向媒體坦言並不感到意外，「每個家庭都不容易，應該會引起很多人共鳴」，表示自己會繼續努力，希望將來給兒子更幸福的生活，並以過來人的身份勸喻，「希望大家都能給孩子1個完整的家」。

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文章授權轉載自《香港01》

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