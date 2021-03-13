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青島野生海星氾濫吃光蛤蜊 養殖戶僱潛水員日撈5千斤仍徒勞

香港01 / 彭琤琳／報導
青島膠州灣海星氾濫成災，擺滿碼頭。（齊魯晚報、半島新聞）
青島膠州灣海星氾濫成災，擺滿碼頭。（齊魯晚報、半島新聞）

3月份本是蛤蜊（俗稱花蛤）養殖收穫和放苗的季節，惟山東青島周邊海域海星氾濫成災，海底的蛤蜊幾乎被海星吃光。由於災情嚴重，蛤蜊養殖戶為減少損失，甚至動用漁船並僱用潛水員捕撈海星，但礙於成本大而效率低，仍難以控制海星繁殖數量。

當地漁業部門周五（12日）表示，三天內會出台治理措施，盡快找到解決方案。

蛤蜊養殖戶血本無歸

綜合《齊魯晚報》等陸媒報道，在青島市紅島漁港，一筐筐的新鮮海星被人工捕撈上岸，頗具規模。養殖戶李先生表示，碼頭上的海星都是從蛤蜊養殖區撈上來，海星主要以貝類為食，因膠州灣是蛤蜊產區，所以海底大量的養殖蛤蜊成為這些野生海星的「口糧」。

據悉，海星被打撈上岸之前，早已吃掉其自身價值數倍的蛤蜊，讓養殖戶損失慘重。海底密佈的海星令養殖戶不敢投放蛤蜊苗，但不放苗就意味來年又是「顆粒無收」，因此陷入進退兩難境地。

另一名養殖戶張先生稱，他養了260多畝的蛤蜊，去年投苗成本大概在100多萬元人民幣，「現在基本血本無歸了。」他表示，水產養殖產業近幾年本身就不景氣，因為風險較高所以保險行業對其也是敬而遠之，今年又受到海星的侵襲，所有的損失只能自己承擔。

報道指，養殖戶們為了能夠捕撈海星，不但要動用漁船，還要僱用潛水員從海底一個一個將海星捕撈上來，成本極大且效率低下，一條漁船配三個潛水員每天大概能打撈四、五千斤海星，但這麼撈下去又不知何時是盡頭。

夏季是海星繁殖高峰期

據介紹，青島上一次發生海星爆發是在2007年，當年也導致部分養殖戶經濟損失近一半。紅島漁港碼頭負責人則表示，當地養殖戶一直都很關注海星，往年也經常在養殖區見到海星，但今年突然氾濫。

中國科學院海洋研究所研究員張光濤認為，青島本次海星爆發，與海星幼體成活率增加和向食物聚集的習性有關。他指出，夏季是海星的繁殖高峰期，其繁殖和生存能力既強且快。無論是從海洋生態環境，還是從養殖戶經濟利益角度考慮，都必須盡早清除，否則後患無窮。

報道稱，不少養殖戶準備用禁止使用的「地籠網」來控制海星。但為了防止沿海生態環境破壞、人為酷漁濫捕，近年來內地多個沿海省份已先後明確禁止生產、銷售和使用地籠網，山東亦強調「地籠漁具全年禁用」。至於有網民提議吃海星，有養殖戶提醒，海星膽固醇含量比較高，不宜過多食用。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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