NASA送名字上火星…台灣名列「國家」 陸網友揚言抵制

美國太空總署（NASA）推出名為「將你的名字送上火星」（SEND YOUR NAME TO MARS）的活動，網友在網站輸入國家、姓名等，就可製作虛擬「火星太空船票」，網友名字也會隨太空船送到上火星。

有中國大陸網友發現在輸入國家的欄位中，找到中國、香港特別行政區及澳門特別行政區，但台灣也是選項之一，中國網友為此生氣，要求NASA立刻修改，否則揚言抵制。

微博上知名的帳戶「NASA超話」博主稱：「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家，這是嚴重的割裂中國的行為」。

他稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為，NASA超話將堅決反對」。

中國網友要求NASA立刻修改台灣不得列為國名，否則揚言抵制。(網路圖片)

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文章授權轉載自《香港01》