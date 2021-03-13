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NASA送名字上火星…台灣名列「國家」 陸網友揚言抵制
美國太空總署（NASA）推出名為「將你的名字送上火星」（SEND YOUR NAME TO MARS）的活動，網友在網站輸入國家、姓名等，就可製作虛擬「火星太空船票」，網友名字也會隨太空船送到上火星。
有中國大陸網友發現在輸入國家的欄位中，找到中國、香港特別行政區及澳門特別行政區，但台灣也是選項之一，中國網友為此生氣，要求NASA立刻修改，否則揚言抵制。
微博上知名的帳戶「NASA超話」博主稱：「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家，這是嚴重的割裂中國的行為」。
他稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為，NASA超話將堅決反對」。
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文章授權轉載自《香港01》
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