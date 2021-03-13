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老翁過馬路被三台車直輾 秒變「人肉地毯」橫死街頭

聯合新聞網 / 綜合報導
中國重慶的一名老翁過馬路時，竟連續遭三台車輾過，過程中都沒有駕駛發現道路上的老翁，還直接把人當「人肉地毯」接力輾過。 圖截自YouTube/骑乐无穷-Charles
中國重慶的一名老翁過馬路時，竟連續遭三台車輾過，過程中都沒有駕駛發現道路上的老翁，還直接把人當「人肉地毯」接力輾過。 圖截自YouTube/骑乐无穷-Charles

許多年紀稍長的長輩行動較為緩慢，在過馬路時就需要特別小心，日前於中國大陸重慶的一名老翁過馬路時，竟連續遭三台車輾過，過程中都沒有駕駛發現老翁，還直接把人當「人肉地毯」接力輾過，導致老翁當場慘死。

據《騰訊網》報導中指出，當時路上的車輛都在等紅綠燈，卻突然有一名老翁走近大貨車前方想過馬路，而貨車駕駛疑似沒看見老翁，竟當場把老翁撞倒，直接輾進車底。監視器畫面可見，這台大貨車可能有發現自己撞擊異物，在輾倒老翁的當下，有稍微暫停約2秒，但2秒又起步開車，離開事發現場。

誇張的是，大貨車駛走後，後方跟著一輛黃色計程車與一輛白色轎車，但這兩輛車看見老人躺在馬路上，不但沒有下車察看，而是直直接力將老翁輾壓過去，讓老翁當場慘死。

經當地負責此案的單位表示，目前涉案的車輛駕駛正在接受調查，且該影片曝光後，有許多網友質疑老翁疑似有違規過馬路的問題，而大貨車可能是因為視線盲點才會沒看見對方，但最多網友批評的是後方兩台轎車，紛紛表示「後面兩個車是爆眼吧！！」、「後面那兩車怎麼會一點都沒看見啊」、「第一輛車司機沒看見可能是視覺盲區，後面兩車沒看見可就說不過去了。

監視器 車禍

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