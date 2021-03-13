男患白血病牽出戲劇化身世 三位爸爸齊賣棗籌百萬救兒子

今年27歲的郭學成自小在山東德州長大，去年7月，他因一個月內反復出現發燒症狀後，赴醫院檢查，後被確診為急性白血病。由於救治方案需要親人的骨髓植入，還意外地牽連出他的身世問題。他竟然擁有三位父親，分別是親生父親「魏爸爸」、養父「郭爸爸」和繼父「姜爸爸」。三位父親為了幫他籌款治病，還分別在德州、濟南的街頭售賣紅棗。

郭學成8歲時父母離異，他不僅和父親保持著聯繫，還與繼父相處融洽。他說家中雖不富裕，但卻很溫暖。「我是在兩個爸爸給予的雙倍父愛中長大的」。2014年，郭學成開始和朋友一起創業，後被調至浙江工作。初到浙江時，他經常會牙齦出血，但以為只是水土不服造成的，並未放在心上。直至去年7月，他在醫院檢查時，被確診為急性B淋巴細胞白血病。他的母親和繼父亦從老家趕來浙江。

令郭學成震驚的是，當醫生提出由年齡未超過55周歲的家人為其移植骨髓後，他的母親沉默了很久後告訴他，「你是我從陝西抱養來的孩子」。郭學成這才恍然大悟，自己叫了多年爸爸媽媽其實是自己的養父母。養母告訴他，自己的親生父母和自己的兩個哥哥住在陝西的山區，通過養母的多方聯繫，郭學成的親生父母和哥哥亦趕來浙江。

郭學成的親生母親告訴他，當年家裡有了兩個孩子後，生活非常拮据，郭學成出生時父母已經沒有了撫養他的經濟能力，為了讓孩子能活下去，無奈之下，母親選擇了將他送養。到了醫院後，郭學成的哥哥還主動配合醫院做了造血幹細胞匹配度的檢查，並留下照顧弟弟。

去年8月份起，郭學成輾轉回山東濟南接受化療，至今已經進行了四期化療。除去醫保報銷之後家中已經花了人民幣30萬元(約新台幣130萬)，後期可能還會需要60萬元至70萬元(約新台幣260萬~300萬)的治療費。「我的生父魏爸爸在陝西一個農場工作，老闆聽說了這件事後給了爸爸些棗子，說可以賣賣棗子籌錢治病」。於是郭學成的親生父親將紅棗發到山東，他的養父與繼父再在德州與濟南一起賣棗籌錢。

父親們將介紹郭學成病情的展牌放在攤位上，過往的路人大多會伸出援手，有的還會電話聯繫郭學成予以鼓勵。「3斤一袋的紅棗，售價20元(約新台幣87元)。很多好心人看到攤位上寫的情況介紹後，會多給些錢，有的買一包給50元(約新台幣216元)，有的給100元(約新台幣433元)，還有的給200元(約新台幣866元)」。

郭學成說，親生父親一邊打工一邊賣棗為了他借遍了親戚朋友家的錢；養父為了給他籌集治病的錢，只能盡量多幹活；繼父家的哥哥前些年剛因車禍而賣掉了房子，「三位父親都很不容易」。他表示，「以後的路也許會很難，但我不會放棄」。

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文章授權轉載自《香港01》