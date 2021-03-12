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吉林推冰雪運動 冰場7年增20倍

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
吉林省「百萬青少年上冰雪」冰上項目推廣活動近日啟動，圖為一名冰壺選手在現場進行演示。（新華社）
吉林省「百萬青少年上冰雪」冰上項目推廣活動近日啟動，圖為一名冰壺選手在現場進行演示。（新華社）

東北大地回暖，冰雪日漸消融，在吉林省吉林市北山冰場旁，王峰正在整理租賃室裡的上百雙冰鞋，整齊碼放。「這個雪季即將過去了，下一個雪季再繼續。」王峰說，看著眼前的冰場，他有些戀戀不捨。

讓王峰意猶未盡的冰場是一塊公益冰場，滑冰者如果沒自備冰鞋，除了租鞋花費外，不再另花錢。新華社報導，為了鼓勵廣大市民積極參與冰雪運動，吉林市從2014年開始澆築室外冰場。「最初整個城區只有6塊公益冰場，今年已經有135塊了。」吉林市體育局副局長劉義軍說。

吉林市的公益冰場分布在主城區、縣（市）和部分學校。其中，主城區內的公益冰場由吉林市體育局投資澆築，各個冰場統一配備澆冰車，有管理人員每天負責場地維護，同時還配有社會體育指導員，為滑冰者提供安全保障和技術指導。「這個雪季平均每天能迎來六七百人，最多的時候一天能有1500人。」王峰說。

王峰是北山冰場的管理員，每天早上7點，他都準時來到現場。「先用掃帚清理冰面，然後慢慢推著澆冰車，再用滾刷填平。如果發現劃痕深的地方，還得特殊修補一下。」王峰介紹，8000平方公尺的北山冰場被分為四個區域，分別是冰球場、速度滑冰場、短道速滑場和初學者練習場，功能分區既能滿足群眾不同需求，也能最大限度地保證安全。

在這座東北城市，過去7年間不僅冰場數量增加20倍，參與冰雪運動百姓也從10萬人次增加至170萬人次。

距離2022年北京冬奧會還有不到1年，這座城市還有很多像王峰一樣的人在忙碌，他們樂在其中。「我已經堅持滑冰20多年了，希望能有更多的人參與冰雪運動，強身健體。」王峰說。

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