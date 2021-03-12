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瀋陽故宮咖啡、考古盲盒 文創圈粉

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
河南博物院推出「考古盲盒」文創產品。（新華社）
河南博物院推出「考古盲盒」文創產品。（新華社）

已有近400年歷史的皇家宮殿不再「高冷」，變身時髦的約會地點，開始「圈粉」年輕一代。瀋陽故宮斯文門外的清文化元素主題咖啡館日前開門納客，店內推出的多款「網紅」飲品引話題無數，吸引觀眾前去打卡。

新華社報導，瀋陽故宮這家咖啡館內推出的特色飲品，均為產品研發團隊獨家研製，將滿族特色甜食、瀋陽特產和時下年輕人喜愛的口味相結合。比如，「盛京宮闕」這款飲品以瀋陽故宮獨有的「紅墻黃瓦綠剪邊」為創作靈感，紅色的洛神花茶搭配黃色的油茶奶蓋，頂端裝飾大政殿形狀的綠色抹茶粉，層次豐富，口感飽滿。

「瀋陽故宮裡也可以喝咖啡了。」前來店內打卡的「95後」李雨澤說，「盛京宮闕」、「政殿之寶」等獨具瀋陽故宮特色的咖啡，讓他每一款都想嘗嘗。

瀋陽故宮博物館館長李聲能說，近幾年，文化授權與多業態跨界合作風生水起，文創產業工作進入到嶄新時期。文創產品這股消費新潮流，既滿足了時尚追求，又凸顯了文化內涵，和當下年輕人的消費偏好不謀而合。

此前，2020年底，河南博物院把「盲盒」概念和文物結合，把青銅器等「微縮文物」工藝品藏進土中，通過盲盒的形式售賣，吸引了一大批粉絲玩家。

河南博物院淘寶店顯示，「考古盲盒」每晚20點開放購買，月銷售量超1萬。「考古盲盒」推出後，一大批玩家還在小紅書、抖音等網絡平台上直播「考古盲盒」開箱，吸引眾多網友轉發、留言諮詢購買事宜。

「有態度又實用，有情懷又獨特，有質感又新潮，讓這些充滿創意的文創收穫了大量的新生代消費群體。」遼寧省博物館副館長董寶厚說，像「考古盲盒」文創產品讓文化知識由被動灌輸轉變為主動探尋，是傳統文化的創造性轉化。

遼寧社會科學院研究員張思寧說，多業態跨界合作的文創產品成為讓文物「活起來」、讓博物館走進千家萬戶的一種載體，能讓中國傳統文化在年輕人中得以傳承，也讓文創產品從小眾走向大眾，培養出更多的文化交流者和歷史傳承人。

文創產業 故宮 咖啡館

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