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針灸不慎刺破肺 陸婦右肺壓縮險送命

香港01 / 撰文／陳進安
經X光影像可以看見，婦人針灸後右側氣胸肺壓縮近50%。圖／現代快報
經X光影像可以看見，婦人針灸後右側氣胸肺壓縮近50%。圖／現代快報

針灸治療法源遠流長，惟應由正規、專業的操作者執行，否則一不小心隨時釀成大禍。大陸江蘇鎮江揚中市婦人浦阿姨日前感到腰腿痛，於是接受針灸，結果幾針下去，她竟然被刺破了肺，形成嚴重氣胸，所幸經及時送醫治療已無大礙。

68歲的浦阿姨自從過年後就總感覺腰腿疼，經醫院檢查，她被發現腰椎間盤突出。不過正好浦阿姨女兒的朋友開了一家按摩針灸所，於是她便選擇接受針灸店老闆上門針灸治療。上周四（4日）下午，針灸師先是在浦阿姨腿上施針15分鐘，然後又在其右上背繼續。雖然隔著厚厚的棉衣，但浦阿姨期間還是感到一陣刺痛，不過她不以為然，直到兩三個小時後愈來愈不妥，開始出現胸悶、喘不上氣等情況，才趕緊到醫院急診科檢查。

由於以往有心臟肥厚、心房顫動和冠心病支架植入病史，浦阿姨一度以為是自己心臟又犯毛病，然而醫生發現其心電圖未見異常，體徵也與心臟病不符，遂循氣胸方面入手。經胸片檢查，醫生驚訝發現浦阿姨右側氣胸肺壓縮50%，而原因竟是針灸不當，錯扎到肺部所致。

醫生解釋，這種現象為「肺漏氣」，其是由於肺部內的氣體洩漏到胸腔後，囤積在胸腔又壓迫了肺而產生，如果得不到及時緩解，浦阿姨甚至將面臨呼吸驟停的危險。慶幸的是，在立即接受胸外科會診治療後，浦阿姨情況已明顯好轉，擇日出院。

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文章授權轉載自《香港01》

心臟病 針灸

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