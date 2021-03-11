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蘇州奶奶健身團抖音走紅 300人大跳廣場舞宣揚「健身強體」

香港01 / 撰文／孫聖然
蘇州奶奶健身團以抖音走紅，吸引不少人點閱觀看。圖擷自現代快報
蘇州奶奶健身團以抖音走紅，吸引不少人點閱觀看。圖擷自現代快報

近日，一段「蘇州奶奶健身團」跳廣場舞的短片在網路走紅，短片中的「奶奶們」穿著統一的服裝、做著整齊的動作，在蘇州的平江萬達廣場上直播跳廣場舞，「奶奶們」吸引了不少市民駐足觀看，也有不少人加入其中。

據介紹，「蘇州奶奶健身團」團員們的平均年齡超過60歲，為了傳播「全民健身強體」的理念，她們去年8月底開通了抖音帳號，至今，共發布98條短片，獲讚9.6萬次，擁有7.6萬個追蹤者。

56歲的施曉芸是「蘇州奶奶健身團」的發起人，她是一名廣場舞愛好者。她說，去年疫情期間宅在家中，就跟著網上的健身短片，在家鍛煉，一個月的時間減重14斤，身體也變得更加健康，於是就想著帶領身邊的姐妹一起在廣場上跳健身操。團隊由最初的6個人，到60個人，再到300多人，逐漸形成規模。

蘇州奶奶健身團的短片在網路上爆紅。圖擷自現代快報
蘇州奶奶健身團的短片在網路上爆紅。圖擷自現代快報

施曉芸說，為了讓更多的人參加健身，去年8月底，她嘗試著開通了抖音帳號，並玩起了直播，每晚7點準時開​​播，時長80分鐘。「網上不是時不時會出現花樣奶奶、時尚奶奶嘛，我們也蹭個熱點，人老心不老，做最美的健身奶奶」。

施曉芸也提到，團隊成員的平均年齡超過60歲，都是做奶奶的人了，所以團隊就取名為「蘇州奶奶健身團」。她還稱，自己在之前對影片的拍攝、剪輯一竅不通，為此還在網上購買教程進行學習，現在已經掌握了一些視頻剪輯的基本操作。

「蘇州奶奶健身團」中73歲的張玉政是團隊中年齡最大的一位，她表示，最初是抱著試試的心態跟著跳跳，還擔心自己適應不了這樣的強度。然而，堅持兩個月後，意外地發現肩周炎有所好轉。

平時健身團的一些成員還會聚在一起交流美食、美景、漂亮的衣服、旅遊等話題，「我們希望有更多的人能加入到『蘇州奶奶健身團』，更希望通過我們的帶動讓更多的人喜歡上運動，喜歡上健身」。

「蘇州奶奶健身團」將廣場舞影片剪輯後上傳抖音APP。圖擷自抖音
「蘇州奶奶健身團」將廣場舞影片剪輯後上傳抖音APP。圖擷自抖音

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文章授權轉載自《香港01》

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