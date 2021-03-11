珠三角西部樞紐機場 佛山闢建

珠三角樞紐（廣州新）機場場址近日獲大陸航空局正式批覆，意味着該機場建設進展取得新突破。佛山市政府有關部門10日透露，新機場選址推薦為佛山市高明區更合北場址，今年佛山全力推進新機場建設前期工作，爭取明年全面動工，打造粵港澳大灣區西部航空樞紐。

據香港文匯網，珠三角樞紐（廣州新）機場的高明區更合北場址，位於佛山市西部，場址距離佛山市中心城區56公里，與廣州白雲機場直線距離95公里，距離肇慶主城區僅22公里。新機場定位為「廣州國際航空樞紐的重要組成部分、珠三角西部樞紐機場」。

據最新規劃，新機場在積極發展大陸國內國際航空客貨運輸，與廣州白雲機場共同形成國際航空樞紐的同時，還將依託便捷高效的機場綜合交通，構建覆蓋廣佛肇、輻射珠江西岸、粵西和部分桂東地區的航空服務網絡，打造粵港澳大灣區西部航空樞紐，為粵港澳大灣區世界級機場群建設提供支撐。

新機場規劃飛行區等級為4F級，能夠滿足全球最大民航客機A380的起降。近期擬建設一組兩條遠距平行跑道，到2035年旅客吞吐量預測為3000萬人次；遠期預留第三條跑道的建設條件，到2050年旅客吞吐量預測達6000萬人次以上。

廣東肇慶市10日也發布消息稱，新機場距離肇慶主城區僅22公里，機場30公里半徑內覆蓋肇慶高新區、肇慶新區，省級金利高新區等6個重大產業平台。未來將有4條高鐵城軌、3條高速和多條幹線經過肇慶連接新機場。

作為粵港澳大灣區唯一與大西南接壤的主體城市，肇慶交通區位優越，南廣高鐵和貴廣高鐵在肇慶東站匯聚，新機場建設，將促使肇慶形成涵蓋「機場+高速+高鐵+城軌」的現代化、立體式外聯動脈網絡，增強肇慶交通區位和產業發展優勢。

相關交通規劃顯示，未來肇慶將增4條高鐵和城軌、3條高速公路和多條幹線公路連接新機場。4條高鐵和城軌分別為廣湛高鐵、珠肇高鐵、深南高鐵、肇順南城際，其中廣湛高鐵已動工。