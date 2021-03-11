填補歷史研究空白 重慶發表「大足石刻編年史」

重慶大足石刻研究院10日舉行「大足石刻編年史」首發。該書填補了世界文化遺產大足石刻歷史研究中的空白區域。大足石刻由此成為中國四大石窟中，第三個有完整編年史的石窟。

中新社報導，中國石窟研究界素有「北敦煌、南大足」之說。大足石刻位於重慶大足區境內，始建於初唐，至兩宋達到鼎盛，被譽為世界石窟藝術史上最後的豐碑。1999年12月1日，大足石刻被列入世界遺產名錄，成為世界八個被列入世界遺產名錄的石窟類遺產之一。

「大足石刻編年史」由武漢大學出版社出版。該書自2010年開始由大足石刻研究院副研究員方珂著手編寫，採用編年體體裁，以石窟造像為橫向擴展，取材範圍自先秦至民國，上下跨度約2500年。

該書整理了史料中有關大足、昌州、四川地區關於大足石刻的各種記載，涉及內容包括政治、經濟、軍事、地理、宗教、民俗、社會史等各種資料，彌補了現存資料的不足，較為全面地反映了大足石刻產生發展的歷史面貌及特點。

在首發式上，與會專家表示，該書按照年代進行梳理，若需要查找大足歷史上某年的資料，直接翻閱到該頁即可，省去研究者自己去摸索資料花費的時間和精力，減輕了研究人員的工作負擔。該書作為查閱大足歷史年代的工具書，亦具有價值。

中國四大石窟，敦煌石窟和雲岡石窟已出版編年史。大足石刻為中國南方現存最有影響大型石窟，其歷史研究是科研中重要組成部分，也是大足學基礎構成之一。