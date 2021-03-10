快訊

新冠疫苗施打規劃出爐！ 擬今年6月啟動、65歲長者優先

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男患嚴重手汗症 曾導致「手機入水」並因病失業

香港01 / 陳進安／報導
手汗症是源於交感神經過度興奮引起汗腺過度分泌。示意圖。圖片來源／ingimage
手汗症是源於交感神經過度興奮引起汗腺過度分泌。示意圖。圖片來源／ingimage

人有手汗是稀鬆平常的事，但可曾想過有人手上的汗水多到甚至能讓手機「入水」？四川成都22歲男子小張對此深有體會。他從小就發現自己比別人手汗多，更曾因弄髒工廠的電子零件而失去工作，直至後來才知自己患有嚴重的手汗症。小張上月接受手術，並在上周回醫院拆線，並打算開始找工作，迎接新生活。

小張從小就發現自己比其他同學雙手出汗多，寫字期間能弄濕作業本甚至是試卷，導致字體也被弄花，結果屢屢被老師責罵。起初他不以為然，認為自己只是比別人出汗較多，惟成年後雙手一直「濕噠噠」令他非常尷尬，不但不敢和人握手，影響正常的社交生活，還極容易弄髒物品，上班時連打卡也不能順利進行。某次，他在玩手機期間甚至因為手汗太多，導致手機進水弄壞。

不過最大的影響還是要數到工作。此前，小張在一間電子廠打工，由於雙手經常出汗，結果他把設備零件弄濕、弄髒，導致老闆非常不悅，繼而將他解聘。小張最後下定決心，於2月19日在溫江區人民醫院接受了單孔胸腔鏡下雙側胸交感神經鏈（T3、T4）切斷術，並在上周三（3日）回醫院拆線，希望從此告別手汗帶來的不便。

該院胸心外科主任杜仕建表示，其實手汗症不算罕見病，每100個人中就有2個人有汗多的問題，只是大部分程度較輕，對生活、工作不構成影響。不過，如果是重度患者，手上的汗液便會匯聚成滴。據悉，香港知名男歌手古巨基就曾自曝患有手汗症，導致握壞了3個天價麥克風。

杜仕建續指，中重度的原發性手汗症通常需要接受治療，而手術是長期有效的治療方式。t對於雙手出汗卻要到胸心外科就診，他解釋是因為手汗症是源於交感神經過度興奮引起汗腺過度分泌，因此手術部位不在手上，而在胸部，冀透過切斷胸交感神經鏈，阻斷隨神經分布到上肢支配皮膚汗腺的節後纖維，從而達到治療目的。

延伸閱讀：

成都男通宵打機致光敏性癲癇　四肢強烈抽搐兼大小便失禁

夜晚盜汗或淋巴癌？心臟病荷爾蒙失調13種不能忽視的原因

文章授權轉載自《香港01》

手術

延伸閱讀

「雞排賣30元」年代 ！加珍奶50元是標配 網嘆：價格回不去了

筆電進水用吹風機吹乾…鍵盤竟融化裂掉 網笑：真巧克力鍵盤

正妹天然氣工程師苦讀4年出師 常遭酸：太美無法勝任職務

送一餐要花20分鐘！八樓女叫外送被嗆「廢人」網留言意外揭此樓有詭

相關新聞

男患嚴重手汗症 曾導致「手機入水」並因病失業

四川成都22歲男子小張對此深有體會。他從小就發現自己比別人手汗多，更曾因弄髒工廠的電子零件而失去工作，直至後來才知自己患有嚴重的手汗症。小張上月接受手術，並在上周回醫院拆線，並打算開始找工作，迎接新生活。

大陸最快地鐵！ 廣州地鐵18號線時速176公里達港珠澳大橋

今年即將開通首通段的廣州地鐵18號線，被看作粵港澳大灣區南北向的交通大動脈。7日，廣州地鐵18號線完成逐級提速試驗，列車...

網約車女司機 57%會換胎

滴滴8日發布「滴滴數字平台與女性生態研究報告」。報告顯示，8年來全球共271.5萬女性網約車司機在該平台獲得收入，其中包...

中老鐵路老撾段 第Ⅲ標段 鋪軌完成

中國中鐵八局表示，中老鐵路老撾段第Ⅲ標段鋪設軌道施工任務已完成，為中老鐵路在2021年底建成通車奠定堅實基礎。

當韓寒不再「酷」 他成為商人 換方式與世界對抗

對於大陸的「80後」、「90後」而言，韓寒這個名字再熟悉不過，除了他有作家、賽車手的身分外，年輕人喜歡韓寒給人桀驁不馴、特立獨行、年少輕狂的樣子。不過，步入中年的韓寒似乎磨去稜角，「與世界和解」或「和諧」了，成為一位滿是生意經的中年商人。

防兒童拐賣 政協建議未成年人出行住宿身份登記核驗

大陸全國政協委員、民進上海市委專職副主委、上海中華職教社副主任胡衛在今年兩會上交提案建議，推行未成年人出行住宿身份登記核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。