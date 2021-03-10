網約車女司機 57%會換胎
滴滴8日發布「滴滴數字平台與女性生態研究報告」。報告顯示，8年來全球共271.5萬女性網約車司機在該平台獲得收入，其中包括237萬中國女性。超半數女性網約車司機駕齡在十年以上，且57%女性司機會自己換胎，25%曾獨自修車。
報告顯示，網約車司機行業中女性力量迅速崛起，在四個方面體現尤為明顯。第一，網約車司機行業中女性人數迅速增加。報告顯示，8年來全球共有271.5萬女性網約車司機在該平台獲得收入，其中包括237萬中國女性，1.2萬名來自建檔立卡的貧困家庭的女性。
第二，女性通過網約車新就業，實現經濟獨立。報告顯示，該平台女性司機的平均年齡為36歲，80後占比達到52.1%。
第三，女性網約車司機普遍車技嫻熟、獨立應對能力較強。數據顯示，超半數女性網約車司機駕齡在十年以上，且57%女性司機會自己換胎，25%曾獨自修車。
第四，女性網約車司機服務優質，注重安全。據調研，女性網約車駕駛員中24%無交通違章記錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言