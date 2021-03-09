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曾周遊20多國因一場意外癱瘓 留英女碩士樂觀分享生活獲盛讚

香港01 / 姜庚宇／報導
孫晨璐成為一名時尚網紅。（紫牛新聞）
孫晨璐成為一名時尚網紅。（紫牛新聞）

29歲的貴州女青年孫晨璐常常在網絡上分享日常生活，鏡頭裏的她精神抖擻，和大部分的女性時尚網紅一樣，對化妝品如數家珍。她也喜愛美食、旅遊、拍照，遊歷二十多個國家。

但與常人不同的是，孫晨璐自2017年起就因一場意外造成高位截癱，只能與輪椅作伴。孫晨璐對待生活中挫折的堅強樂觀心態，也感動了不少網民，不少人留言鼓勵她：「看到世界上不同的光亮！」「姑娘好樣的，活成了最美的自己！」

據紫牛新聞報道，今年29歲的孫晨璐，曾在英國布里斯托大學（University of Bristol）修讀了碩士課程，並遊歷20多個國家。2017年1月21日，孫晨璐剛剛過完自己25歲的生日，計劃在新加坡迎接新年的到來，沒想到卻發生一場改變她人生的意外。

事故發生時，她坐在機場巴士的後排，正聽着歌，「突然一聲巨響，下一秒孫晨璐已經躺在了地上，哪都動不了」。據悉，她的四節頸椎粉碎性骨折，脊柱神經受損，成為車禍中唯一受重傷的乘客。

事發後的一個月內，孫晨璐歷經五次手術，才擺脫了生命危險，轉院前往康復醫院進行後續的治療。然而，她再也無法移動除了頭部和雙臂以外的部分，也無法感知冷熱，只剩下輕微的觸感。

出事後的兩年，孫晨璐每天都在醫院進行康復訓練，每天都淹沒在巨大的悲痛絕望的情緒中。直到一次她用語音輸入和一根手指，將自己的經歷和心事傾訴在社交平台上，意外收到網絡上許多鼓勵，才讓她開始振作起來。

躺在病床上的孫晨璐。（紫牛新聞）
躺在病床上的孫晨璐。（紫牛新聞）

日前，孫晨璐發布名為《癱瘓者的日常生活大公開》的影片，登上串流平台bilibili（B站）的熱榜。影片中，她艱難地展示着一位癱瘓人士是如何挪動四肢起床，她並依靠手臂撐着慢慢地坐起身，用手腕的力量給自己穿上襪子和棉褲，手指沒法用力，腿也不能動，整個過程十分辛苦。

這段影片打動了很多人，屏幕上持續滾動着民留下的彈幕：「姑娘！加油！」在孫晨璐的網絡帳號上，還發布了她為自己化妝的影片，只見她把化妝刷夾在無法伸張的手指之間，一點點為自己畫上眼影和眼線。孫晨璐還會分享自己如何做康復訓練、如何坐飛機出行等。這些影片真實地記錄了一個癱瘓人士挑戰生活中的各種困難，堅強自立生活的畫面。鏡頭中的孫晨璐樂觀、愛笑，給了網民很多驚喜與感動。

此外，孫晨璐目前還有着其他三項工作。一是負責一家留學中介的文案工作，二是參與了一項翻譯工作，在1月底已經完成，即將出版。三是在朋友圈賣一些水果，作為副業。因為能夠重新工作，孫晨璐找回了自己的價值感，「我媽都說幸好我是生活在互聯網時代。」

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文章授權轉載自《香港01》

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