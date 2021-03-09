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漢海5號載貨 武漢直達洋山港

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北、湖南的醫療用品、機械設備及玻璃幕牆、光纜、茶葉……3月6日，裝載著這些產品的中國最大江海直達集裝箱船舶「漢海5號」輪，安全靠泊洋山港盛東集裝箱碼頭2泊位。

該船固定往返於武漢至洋山港，與現行主力船型相比，載箱量翻了一番，將近洋山港首艘江海直達船「漢唐上海」輪的10倍，標誌洋山港江海聯運實現了跨越式發展。

中新社報導，「漢海5號」輪總長139.8米，型寬26米，吃水6.9米，最大載重量14200噸，可載箱1124個標準集裝箱。單箱日均油耗比目前航線上的船舶降低23%以上，集裝箱運輸成本下降30%以上。

2月28日，「漢海5號」輪正式啟航，離開武漢陽邏港二期碼頭開往洋山港，這是湖北建造的大陸內河最先進、最大裝載量的特定航線江海直達集裝箱船。

碼頭 航線 武漢

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