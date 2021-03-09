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合肥中歐班列 24小時4列連發
合肥國際陸港表示，3月5日至6日，合肥中歐班列馬力全開，24小時內實現4列連發，列列滿軸運行。此次發運的4列合肥中歐班列滿軸、滿載、滿負荷運行，均裝載100標箱貨物，分別奔赴烏茲別克、塔什干、德國諾伊斯、哈薩克阿拉木圖和俄羅斯沃爾西諾。
中新社報導，運載貨品種類包括汽車零配件、白色家電、智能裝備、機械設備、工業用品、日用品和防疫物資等，安徽本地貨占比超過50%。
自2014年開行以來，合肥中歐班列累計發運突破1400列。海鐵聯運發送近10萬個標箱。實現進出口貿易額超420億元（人民幣，下同），總貨重超130萬噸。
同時，鐵海聯運班列增勢快速，合肥國際陸港攜手寧波港、上海港，2020年發運突破30000個標箱，運送貨值超28億元，貨重20.57萬噸。2021年以來，合肥中歐班列共發運79列，同比增長近90%。
合肥國際陸港相關負責人表示，合肥中歐班列單列貨值屢超千萬美元，滿載率始終保持100%，貨值、貨重、滿載率等指標始終保持大陸全國前列。在線路方面，2014年至今共開通38條線路，覆蓋德國、法國、荷蘭、芬蘭、俄羅斯、烏克蘭等11個國家，直達36個節點城市。
其中，合肥到芬蘭赫爾辛基、德國杜塞爾多夫是中國首開。2019年9月和2020年4月，芬蘭駐華大使兩次給合肥市政府致函，指出開通合肥至赫爾辛基鐵路貨運班列對於加強芬中經濟關係、促進兩國經濟發展具有重要戰略意義。
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