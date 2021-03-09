長三角鐵路 今年擬增833公里

大陸鐵路上海局集團有限公司表示，2021年，長三角鐵路建設投資規模保持高位運行，預計在750億元（人民幣，下同）以上，計畫通新線里程833公里，開工項目11個、投產重點項目6個。

中新社報導，2021年是十四五開局之年，長三角鐵路建設開工項目數將再創新高，年內力爭開工滬渝蓉高鐵上海至南京至合肥段、滬渝蓉高鐵合肥至武漢段、通蘇嘉甬、合新高鐵等11個項目，計畫投產徐連高鐵、嘉興站改造工程、安九高鐵、杭紹台鐵路等6個重點項目，續建南沿江城際鐵路、滬蘇湖鐵路等20個項目。

預計十四五期間，長三角鐵路建設項目投資總規模超過1萬億元，新增營業里程4000公里，其中新增高鐵3500公里；管內營業里程將達到1.7萬公里，其中高鐵達到9500公里。

長三角地區歷來是中國鐵路建設的主戰場。2020年，中國鐵路上海局集團有限公司完成基建投資逾870億元，投資額繼續保持中國鐵路首位，年內投產新線里程1234.7公里，投產里程創歷史之最。商合杭鐵路合湖段、滬蘇通鐵路、衢寧鐵路、連鎮高鐵淮丹段、合安高鐵、鹽通高鐵等6條新線相繼開通運營，滬蘇通長江公鐵大橋、五峰山長江大橋共5項科技創新成果達世界級水平，實現十三五圓滿收官。

十三五時期是長三角鐵路歷史上投資規模最大、新線投產最多、高鐵發展最快的時期，共完成基建投資超4300億元，鐵路營業里程由9868公里增加到12846公里，新增2978公里，增幅30.2%。高鐵里程由3250公里增加到6008公里，新增2758公里，增幅84.9%，新增營業里程和新增高鐵里程均創五年規劃的歷史新高，軌道上的長三角正在加快成型。動車組列車實現公交化開行，1小時至3小時生活圈變為現實，「同城化」效應不斷擴大。