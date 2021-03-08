公車司機連續10日收到免費「神秘外賣」 背後真相有洋蔥

中國大陸山東淄博近日出現感人一幕，一個公車站務室連續超過一個星期收到免費的「神秘外賣」，食物有披薩、水餃等各式花樣，且點餐者都是一名78歲的老婦人，令司機十分好奇，可惜一直未能找到本人。

周三（3日），司機在外賣附帶的字條驚見「這是我最後一次給你們點外賣了」，後來始知老人已經離開人世，她生前只是想趁最後的時光，默默報答那些一直幫助自己的司機。

從2月22日開始，淄博89路公車的站務室便一直收到由老人下單的愛心外送食物，這些外送最多的時候一天能達六七單，食物花樣也非常多元，包括披薩、水餃、湯圓、綠豆餅、蛋炒飯、奶茶等。老人的心意讓司機們感到無比窩心，很想當面好好致謝，但由於不知其身份和住址，他們通過各種途徑尋找仍一直無果。

至周三早上，司機連續第10天收到外送，可是這天的外送附帶了字條，上面提及：「我身體越來越差，一直在醫院看病，這是我最後一次給你們點外賣了，過幾天就要動手術了，不知道能不能挺過這一關，真的由衷地感謝你們。」

原來，該老人是89路公車的常客，腿腳不便的她每次都獲司機幫忙，包括攙扶上下車、幫忙提東西等，令她非常感激，因此最近學會手機點餐後，便決定為司機送去愛心外送。老人在同日中午送到的另一份外送的字條中稱：「當你們讀到這些文字的時候，我已經離開這個世界了，在我生命的最後，我還做了自己想做的事情，沒有留下遺憾。」

翌日，司機們又收到一份外送奶茶，這次點餐人是老人的女兒，她在訂單備註中寫道，母親前一天已經離世了，並再次對司機們一直以來對其母的照顧表達感謝。她又強調，母親臨終前不想透露自己的信息，只想默默地完成自己的遺願。

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文章授權轉載自《香港01》