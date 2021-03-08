中國非洲豬瘟假疫苗導致新毒株 官方：嚴厲打擊

外媒1月報導，中國出現非洲豬瘟新病毒株，有可能是養殖戶使用非法疫苗所致。中國農業農村部今天發布通知，表示將全面展開清查使用假疫苗情況，並加大對疫苗研製單位監管，確保生物安全。

路透社1月22日報導，中國過去兩年受到非洲豬瘟疫情衝擊，豬肉生產狀況還沒有完全恢復，養豬場卻出現新病毒株，中國第4大豬肉生產商「新希望六和」已有超過1000頭豬感染兩種非洲豬瘟新病毒株。

業界人士表示，新病毒株最有可能是非法疫苗所致。報導指出，新病毒株會導致新生健康仔豬數量減少，若進一步擴散，可能使中國豬肉產量大減。

農業農村部網站今天發布關於進一步嚴厲打擊非洲豬瘟假疫苗有關違法行為的通知，強調全球目前都沒有批准非洲豬瘟疫苗上市使用，未經嚴格程序批准使用的疫苗都是假疫苗，安全風險隱患極大。

通知指出，要全面開展排查調查。發現違法線索，會積極協調公安等部門立案查處，從嚴從重處罰。

通知要求有關省區要加大對合法開展非洲豬瘟疫苗研製、中間試製、臨床試驗等活動的監管力度，並建立監管帳目，詳細記錄種毒和中試產品的數量流向用途等資訊，監督臨床試驗全過程，確保生物安全。

根據這項通知，中國動物疫病預防控制中心、中國動物衛生與流行病學中心會加強非洲豬瘟病毒新毒株的流行病學調查，並提出有針對性的防控建議。

官方對違法科研機構會責令停止相關活動，依法撤銷或吊銷相關批准證明文件，依情況3年內依法不再受理其相關行政許可申請；對違法科研人員，將依法給予撤職、開除等處分；對違法獸藥生產經營企業，一律按上限罰款、吊銷其生產經營許可證，其主要負責人和直接負責的主管人員終身不得從事獸藥生產、經營活動。

外媒報導指出，新希望六和發現，新病毒株缺少MGF360基因和CD2v基因。過去曾有研究顯示，消除非洲豬瘟病毒若干MGF360基因可產生免疫效果，但這種基改病毒隨後容易突變回有害狀態，因此未開發成疫苗。

這次農業農村部發布的通知特別指出，要強化人工基因缺失毒株的鑒別檢測。如果在非洲豬瘟病毒陽性樣品中發現人工基因缺失株，要第一時間報告省級畜牧獸醫主管部門。