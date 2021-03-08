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上海鬧區南步街 逆境吸年輕客

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海南京路步行街東拓段去年9月開街，是南京路步行街自1999年開街以來最大規模的一次升級改造。圖為市民遊客在商業街上遊覽。（中新社）
上海南京路步行街東拓段去年9月開街，是南京路步行街自1999年開街以來最大規模的一次升級改造。圖為市民遊客在商業街上遊覽。（中新社）

上海鬧市區的南京路步行街被稱為「中華第一商業街」。新冠肺炎疫情席捲全球，實體商業發展普遍受挫。然而，「2020年中國步行街智能化發展報告」顯示，南步街25歲至34歲客流同比增加17.5%，本地客同比增加8.7%，商圈客流結構明顯優化。

中新社報導，南京路步行街企業聯合會會長陳湧6日受訪透露，充分借力在線新媒體資源優勢，探索消費新模式；線下活動不斷推陳出新，以吸引更多年輕消費者重回商場。

陳湧表示，自2019年南京路步行街企業聯合會成立以來，便緊密聯合商圈各企業，並吸引知名品牌入駐，優化商圈業態布局。

去年9月，南京路步行街東拓開街，這不僅是物理意義上的延伸，更是商業業態的更新、業態品質優化的全新體驗。

在東拓段部分，中華老字號邵萬生、三陽、老大同等開酒吧、賣米麵膜米手霜、手作創意糕點伴手禮+咖啡等。老字號優選店和首店、主題旗艦店等業態，為南京路步行街注入新的活力。

陳湧表示，南步街企聯會以南步街東拓開街為契機，商圈整體策畫氛圍營造，還聯合相關互聯網平台定製了開街限量版禮盒，牽頭聯動14家商場和9家獨立品牌推出相關整體營銷活動，三天吸引近2萬人參與，成為疫情防控期間，拉動消費的一抹亮色。

南步街企聯會探索線上線下深度融合，把大量線上客源重新拉回線下實體商業。去年的「五五購物節」期間，南步街企聯會與兩大線上平台合作舉辦「雲逛南京路」直播和「有聲南京路」活動。

消費市場大數據實驗室（上海）監測顯示，2020年十一假期，南京東路成為全市最熱門的商圈，東拓段每天客流超20萬人次；該商圈實現銷售額同比增幅達到30.1%。

在陳湧看來，如今人們除了購物、觀景，還需要放鬆心情、感受服務，南京路步行街作為「世界會客廳」，應積極迎合這種新的消費趨勢，擁有回應新需求的能力。

疫情 上海

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