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男童路邊撿到26萬心急歸還 失主竟矢口否認：我不缺錢

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男童在從補習班回家的途中，發現一處社區的圍欄上掛著布袋，在好奇心驅使下小學生將布袋取下並帶回家，回家和媽媽一起打開後才發現，原來布袋內裝著滿滿的現金。圖擷自新浪新聞
大陸一名男童在從補習班回家的途中，發現一處社區的圍欄上掛著布袋，在好奇心驅使下小學生將布袋取下並帶回家，回家和媽媽一起打開後才發現，原來布袋內裝著滿滿的現金。圖擷自新浪新聞

小學生撿到人民幣26萬（約新台幣112萬元）好心交還給失主，竟遭對方以「不缺錢」為由拒絕領回。日前大陸一名男童在從補習班回家的途中，發現一處社區的圍欄上掛著一個布袋，在好奇心驅使下小學生將布袋取下並帶回家，回家和媽媽一起打開後才發現，原來布袋內裝著滿滿的現金，當場既驚訝又著急。

根據《新浪新聞》報導，大陸瀋陽瀋北新區虎石台第二小學五年級的申姓男童，近日與媽媽一同從補習班回家，途中發現某一小區的柵欄上有一個綠色的布袋，因為布袋又大又重，男童花了很大的力氣才把它拿下來，男童說道「布袋挺大的，有我半身這麼大」。

當時男童的媽媽本想喝斥兒子的行為，可責備的話還沒說出，男童就大喊「媽媽，快看！裡面全部都是錢！」雖然不曉得布袋裡共有多少錢，但男童當下只想著不管是誰丟的，對方一定相當著急。

然而20分鐘過去了始終沒見到失主本人，隨後男童的舅舅打電話報案，希望能夠盡快尋找到失主。之後男童將布袋帶往警局，經過警方清點後，發現布袋裡的金額竟高達人民幣26萬（約新台幣112萬元），並在銀行相關人員的配合下，確定了取款人的身份。

但令人意外的是，警方聯絡上取款後，對方居然否認這筆錢是自己的，還說自己「不缺錢」所以不想把遺失的26萬取回。不過事實上，該男子患有精神疾病，經聯繫男子的父母後才得知該筆鉅額是房屋拆遷的補償款，最後所幸男子的父母來到警局辦理相關手續，最終還是順利將26萬取回。

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