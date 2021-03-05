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載人飛艇AS700 擬下半年首飛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國航空工業集團有限公司4日披露，由航空工業所屬航空工業特飛所自主研製的民用載人飛艇AS700，預計2021年下半年首飛。

中新社報導，航空工業表示，該艇是根據大陸國內外低空旅遊市場需求，依據大陸民航局飛艇的型號合格審定要求，按照「一艇多型、系列發展」的設計思路，引入航空領域先進設計理念，中國大陸自主研發的一型載人飛艇產品，於2018年6月立項，同年8月正式啟動研製工作。

據航空工業特飛所高級主任設計師張金華指出，AS700載人飛艇採用單駕駛體系，最大可載乘客9人。常規單囊體布局，流線型氣囊外形，「X」型布局硬式尾翼，不可收放單點式起落架。最大航程700公里，最大航時10小時。

張金華強調，今年即將完成首飛的民用載人飛艇AS700正是航空工業特飛所經過廣泛的市場調研和分析，通過關鍵技術攻關而獲批的研製項目，在旅遊觀光、物理勘探、海洋監測、貨物運輸、應急救援等方面有著廣泛的應用，預計未來十年內市場需求量可達近百艘。

AS700載人飛艇投入使用，將有效縮短中國大陸與國外先進的載人飛艇設計和製造技術的差距。

民航局

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