海歸熱情返鄉 最愛新一線城市

最新出版的「國際人才藍皮書：中國留學發展報告（2020～2021）」顯示，大陸海歸（即海外留學回國就業人員）族群不斷擴大，且返鄉發展熱情高，海歸族群由2000年的13萬人增加至2019年的423.17萬人，其中，大陸新一線城市對海歸的吸引力較大。

中新網報導，藍皮書報告指出，然而，隨著海歸族群不斷擴大，大陸海歸就業的緊張情勢也進一步突顯。在海歸發展優勢方面，「具有國際視野」已經取代「語言溝通能力強」成為海歸族群在大陸國內發展主要優勢。

而新一線城市對大陸海歸吸引力較大。藍皮書報告指出，2019年，受訪的大陸海歸在選擇回國發展城市時考慮的三個重要因素分別為「經濟發展快」、「國際化程度高」和「具有多元文化，包容性強」。

報告顯示，受訪大陸海歸對大陸本土領軍企業的全球化發展成果較認可，其中，「市場覆蓋度」受到普遍認可，但「技術影響力」、「全球影響力」和「求職影響力」稍遜，這顯示大陸本土化領軍企業仍有提升空間。

藍皮書報告同時建議，大陸應鼓勵大陸留學人員回國發展，為海歸族群和全球優秀青年人才提供更加完善及友好的服務體系；建立健全海外留學生回國就業、創業的管道和機制，提供並完善稅收、薪資、落戶、住房、子女教育等方面具有國際競爭力的人才發展激勵與保障措施，以及強調人才吸引政策在行業、區域、職業發展階段等方面的差異性與針對性。

此外，報告認為，基於疫情背景下大陸海歸人才回流的複雜性，應進一步發展大陸國家及區域留學人才服務中心的統籌作用，實現高端人才與優勢產業的精準相對應。