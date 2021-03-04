大陸首輛火星車徵名投票截止 「祝融號」奪冠「哪吒號」第二

據《瀟湘晨報》周二（2日）報導，截至2月28日24時，為期40日的中國大陸首輛火星車全球徵名活動公眾網絡投票結束，「祝融號」以超過50萬的選票榮登榜首。

火星車是人類發射的在火星表面行駛並進行考察的一種車輛。2020年7月23日，大陸首個火星探測任務天問一號探測器發射成功，然而大陸首個火星車還沒有正式的名字。從去年7月24日開始，大陸首個火星車全球徵名活動正式啟動。

2021年1月18日，火星車的徵名完成了全球初評，弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火共10個名稱入選初評十強；從1月20日12時起至2月28日24日止，通過40日的公眾網絡投票，「祝融號」公眾網絡呼聲最高，最後以50萬4466選票遙遙領先，「哪吒號」、「弘毅號」則分別位列第二、第三。

據悉，專家從3月1日開始進行終審投票，並將網絡投票與評審委員會專家投票按照1:1的比例，加權計算，最終確定三甲順序。終審確定的三甲順序將按程序報批國家航天局，確定大陸第一輛火星車的最終名稱，並擇機公布。

祝融是上古神話人物、火神。關於祂的名字，有傳說記載：「祝」是永遠、繼續的意思，「融」是光明的象徵，就是希望重黎繼續用火來照耀大地，永遠給人帶來光明。

據《左傳》、《史記》、《山海經》等23部古書記載，祝融火神、自燧人氏發明了鑽木取火後，有了火種不會保留和使用，祝融於是發明了新的取火方式及用火和保留火種的方法。祝融教人們如何以火熟食，用火取暖，以火驅邪。祝融還發明了火攻戰法，在中國歷史上首次在戰爭中使用火戰；同時，祝融用火攻助黃帝打敗了蚩尤，立了大功，為此，黃帝重賞祝融，命他掌管天下的火，鎮守南方。

祝融將位於今湖南境內的南嶽衡山作為「南方局」的駐地，祂在該處施行火政，管理南方事務。祝融以火施化，造福於民，贏得了人們的敬重，人們尊稱之為火神；又因火是赤色的，人們又稱之為「赤帝」。衡山最高峰——祝融峰便是根據祂的名字命名。

徵名投票結果。 圖擷自《新華社》

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文章授權轉載自《香港01》