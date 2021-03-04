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網紅為秀「緊辣」身材試穿童裝 北京UNIQLO慘成重災區

香港01 / 孫聖然／報導
不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。網路圖片
不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。網路圖片

著名歐洲服裝品牌Brandy Melville的服裝尺碼幾乎以S碼及XS碼為主，是故在中國大陸就出現了「BM風」、「甜辣風」，能夠穿得上S碼及XS碼才是「辣妹」。

日本休閒服裝品牌UNIQLO優衣庫）以價廉物美著稱，結果就有不少網紅，在社交平台上大晒在UNIQLO試穿童裝的照片，展示「緊撐」身材成為「辣妹」。不過由於童裝的尺碼較小，穿著過後極易遺留粉底液，而且會被撐到變形，令大多數在被試穿後只能以低價出售更甚當作瑕疵品丟棄。網上更有流傳消息指，UNIQLO已因此禁止成年人試穿童裝。

中國大陸興起「BM風」、「甜辣風」，以成年人能夠穿上童裝，展示「迫爆」身材為榮。（微博）
中國大陸興起「BM風」、「甜辣風」，以成年人能夠穿上童裝，展示「迫爆」身材為榮。（微博）

在某社交平台搜索「優衣庫童裝」等相關字眼，會發現有大量成年人在優衣庫試穿童裝的照片。而對於其中一些只拍照不購買的行為，亦引發網友熱議：「試什麼童裝，裝什麼可愛」、「為了秀胸秀腰，把人童裝撐大又不買，這是什麼行為」、「成人穿童裝，只拍照不買。這又是網絡博主幹的事麼？相關部門應該對網絡博主進行一些限制了」、「正常買童裝的成年人沒什麼，噁心的就是那種拿著童裝進試衣間一頓拍完事兒弄得亂七八糟還不買的巨嬰」、「去把小孩的衣服硬生生撐大，除非最後全買了，否則真的完全沒道德」。

對此，有自稱曾在UNIQLO做過兼職的人表示，近期有很多網紅在網絡上發布自己試穿童裝的照片，亦帶動了愈來愈多的人去嘗試。首先，UNIQLO童裝的衣領較小，非常容易在試穿過程中被蹭上粉底液，很多人亦不會承認是自己所為，最後被蹭上粉底液的服裝會被當作瑕疵品丟棄。其次，很多人試穿之後發現版型、尺碼不合適，會將衣服撐到變形。她還呼籲指，UNIQLO不需要這樣的推廣增加銷量，希望大家文明試衣。

不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。網路圖片
不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。網路圖片

針對這一現象，有網傳指UNIQLO現已禁止成年人試穿童裝。據中國大陸傳媒《新京報》報道，實地走訪北京市5間UNIQLO門市後，發現大部分並未禁止成年人試穿小碼童裝，有一間門店的店員稱，「較少有成人試穿童裝，試穿過程導致變形的童裝會特價處理」。還有一間門店的店員提醒，「如若試穿過程中，使衣服沾上粉底液，是需要購買的」。

延伸閱讀：

首度超越ZARA成世界第一!　UNIQLO做對哪三件事？

日本UNIQLO推App支付服務　冀以大數據提高銷售效率

文章授權轉載自《香港01》

UNIQLO 優衣庫

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