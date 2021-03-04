一箭20星 捷龍3號明年首飛

「由中國航天科技集團有限公司一院抓總研製的捷龍三號固體運載火箭已完成立項，預計2022年進行首飛。」大陸全國政協委員、中國航天科技集團一院運載火箭專家姜傑院士3日在受訪時說。

新華社報導，姜傑表示，「捷龍」系列火箭，是2019年中國長征火箭有限公司面向商業航天發射市場推出的系列固體運載火箭產品，包含捷龍一號、捷龍二號、捷龍三號三型火箭。此前，捷龍一號火箭已於2019年8月成功首飛，計畫今年將再次完成發射任務。

「捷龍三號固體運載火箭於2020年底完成立項，預計2022年上半年採用海上熱發射方式執行首次發射試驗任務。」姜傑說。

姜傑表示，捷龍三號火箭是「捷龍」系列中箭體直徑最大、運載能力最強、整流罩包絡空間最大的一型火箭。火箭採用四級固體串聯構型，箭體最大直徑2.64公尺，起飛質量140噸，500公里太陽同步軌道運載能力1.5噸，配備直徑3.35公尺的複合材料整流罩。

捷龍三號火箭瞄準即將到來的商業衛星星座的大規模組網發射需求，具備「一箭20星」以上的多星發射能力，可將單位載荷的發射成本降至1萬美元／每公斤，有性價比高、可靠性好、適應性強、履約周期短等特點，市場競爭力強。

姜傑說，捷龍三號火箭的研製立項將進一步完善中國大陸商業火箭型譜，助力商業航天發展。目前，研製工作已全面展開。