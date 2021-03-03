上海也有肛拭子檢測 班機達5陽性乘客須受檢

陸媒報導，繼北京後，包括上海等中國多個城市也開始對部分入境旅客採肛門拭子檢測。同航班有5人的病毒核酸檢測結果呈陽性，或途經疫情嚴重國家的旅客，須接受肛拭子檢測。

北京自1月底開始對出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者所在社區住戶採肛拭子檢測。而目前許多從北京入境的旅客都需接受肛拭子檢測，中國媒體環球網3日引述北京一處隔離點工作人員表示，該處所有境外入京隔離人員都要接受鼻咽拭子、肛拭子和環境採檢等3項檢測。

據了解，部分從北京入境的隔離人員，可採糞便取樣方式，替代肛拭子檢測。

報導也指出，除了北京，近期一些地方也開始對部分境外入境旅客採肛拭子檢測，包括上海。

報導引述一名了解防疫政策的人士表示，上海的肛拭子檢測並非針對所有入境人員，而是根據具體情況綜合判斷，包括旅客的健康狀況、同航班人員的核酸檢測情況，或是否途經疫情嚴重的國家。

目前入境上海者，須在機場接受鼻咽和咽喉（痰液）拭子採樣。報導引述這名人士舉例，同一航班若多於5人的核酸檢測結果呈陽性，則首次檢測呈陰性的人員，在間隔第一次採檢的24小時後，需再次採集鼻咽拭子、肛拭子、血液和痰液的全套樣本送檢。

據報導整理，目前曾接受過肛拭子檢測的旅客航程包括：從日本飛抵遼寧大連、從歐洲飛抵陝西西安，和從西班牙飛抵天津。

但報導表示，並非所有城市都採用肛拭子檢測。報導指，一名近期從中東某地入境廣東廣州的旅客，和一名從福建廈門入境的台商，都尚未被要求接受肛拭子檢測。

之所以採用肛拭子檢測，中國國家衛健委之前曾發文指，一些病患在病程後期臨床症狀改善，鼻咽拭子檢測結果轉陰性，但肛拭子檢測結果仍呈陽性。因此透過肛拭子檢測，可提高檢出率，漸少漏診。

環球時報2日引述上海公共衛生臨床中心教授盧洪州表示，肛拭子也可透過糞便取樣方式替代，以減輕入境人士的採樣不適。