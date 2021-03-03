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央視時隔14年再播日本動畫 《工作細胞》東北話配音逗笑全網

香港01 / 孫聖然
日本動畫「工作細胞」大年初二登上央視，引發不少議論。（取材自微博）
日本動畫「工作細胞」大年初二登上央視，引發不少議論。（取材自微博）

2月13日，曾紅遍網路的現象級日本動畫《工作細胞》第一季，在央視六套（電影頻道，CCTV6）播出。日媒的報導指出，這是時隔14年後，央視再次播放日本動畫作品，或許代表中日關係有所改善。

國語版的《工作細胞》自播出以來就引發大量關注，有不少觀眾認為，配音比較符合角色人設，其中在原版採用關西方言的一段劇情中，國語版採用中國最具有代表性的方言之一的「東北話」，一度登上微博熱搜榜，許多網友就直呼簡直被逗笑了。

《工作細胞》中的東北話片段，由主角紅細胞意外闖入一片冰天雪地之中開始，一位壯漢關切地問「大妹子，你咋滴啦（你怎麼了）」，接著劇情中還夾雜著不少東北話的對話，「這咋嘎嘎冷啊，他是幹哈的啊？（這裡怎麼這麼冷，他是幹什麼的？）」、「你咋造這麼埋汰呀，給你扑棱扑棱，這都是雪（你怎麼這麼髒，幫你拂去身上的雪）」等。

鑑於東北話抑揚頓挫的語調、繪聲繪色的用詞特點，再加上東北話在內地的流傳度，讓不少網友在看完之後，表示非常搞笑，紛紛留言「大早上給我笑精神了」、「當工作細胞說東北話太搞笑了」、「哈哈哈哈，輸了個東北人的血」、「那句大妹子出來我就破防了」、「不愧是CCTV整的，配音不違和，真帶勁哈哈哈哈」。

另外，據日媒《東方新報》報導稱，《工作細胞》是日本漫畫家清水茜的漫畫作品，2018年改編為動畫，內容以「擬人化」紅血球、白血球以及各種病毒講述「守護人體」的故事，該作品在日本也十分受歡迎。《工作細胞》從數年前開始，就在中國網路上備受關注，2019年曾獲中國影視界頗有權威的「白玉蘭獎」最佳劇本獎。

報導認為，《工作細胞》此次在中國播放，是由於新冠疫情爆發，全世界對健康和疾病的關注度都在增強，該作品本能讓孩子們學到免疫、預防疾病等知識，有一定的教育意義。

延伸閱讀：

《工作細胞》登陸央視有普通話配音　刪減戰鬥場面引熱議

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文章授權轉載自《香港01》

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